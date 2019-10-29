حلم طوكيو 2020 - القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي.. مفاجآت مدوية في المستبعدين

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي قائمة الفريق المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة استبعاد كل من الحارس مصطفى شوبير لاعب الأهلي، ومحمد صادق وأحمد أيمن من الإسماعيلي وأحمد حمدي من الجونة وناصر منسي من طلائع الجيش.

بالإضافة إلى محمد محمود لاعب الأهلي المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة المنتخب بالكامل كالآتي:

حراسة المرمى: عمر رضوان (الجونة) – عمر صلاح (سموحة) – محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: أسامة جلال (إنبي) – محمود مرعي (وادي دجلة) – محمود الجزار (الجونة) – أحمد رمضان "بيكهام" (وادي دجلة) – محمد عبد السلام (الزمالك) – أحمد أبو الفتوح (سموحة) – كريم العراقي (المصري).

الوسط: أكرم توفيق (الجونة) – غنام محمد (بيراميدز) – عمار حمدي (الأهلي) – ناصر ماهر (سموحة) – رمضان صبحي (الأهلي) – عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي).

الهجوم: طاهر محمد (المقاولون) – إمام عاشور (الزمالك) – مصطفى محمد (الزمالك) – صلاح محسن (الأهلي) – أحمد ياسر ريان (الجونة).

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم كل من مالي والكاميرون وغانا.

ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14.

ويستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة الأولى، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

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