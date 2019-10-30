عبد الحفيظ: الدوليون سيتواجدون في معسكر الأهلي بالإمارات.. ولا مشكلة مع صالح جمعة

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 00:11

كتب : FilGoal

محمود الخطيب في مران الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن تواجد اللاعبين الدوليين في معسكر الفريق الأحمر الذي سيقام في الإمارات استعدادا لاستكمال مباريات الموسم الجاري.

وتحدث عبد الحفيظ لبرنامج "سهرة مع" عبر قناة "الأهلي" قائلا: "الفريق سيسافر إلى الإمارات يوم الخميس المقبل وسوف نستمر حتى السادس من شهر نوفمبر المقبل".

وأكمل "سيتواجد معنا اللاعبين الدوليين مثل علي معلول، كل الدوليين سيتواجدون عدا من سينضم لمنتخب مصر الأولمبي فقط".

أخبار متعلقة

فيديو في الجول – بيبو 65.. شمس أشرقت بسبب حب بيليه إكرامي: لن نقبل بالتخاذل هذا الموسم حلم طوكيو 2020 - القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي.. مفاجآت مدوية في المستبعدين

وأكمل "التحضير لباقي مباريات الموسم سيكون من جزأين، الأول في الإمارات والثاني هنا في مصر والذي سيتخلله مباريات ودية".

وأردف "بعد ذلك سيتجمع الفريق كله في الـ19 من شهر نوفمبر المقبل".

وتابع عبد الحفيظ "ريني فايلر كان يحتاج لذلك المعسكر فهو اتخذ خطوات كبيرة والمعسكر جاء في وقت جيد ليقترب أكثر من اللاعبين ويتعرف عليهم عن قرب بشكل أكبر".

وواصل "الآن فايلر لن يشغل باله بمن سيشرك ومن سيخرج من القائمة بل سيقترب من كل اللاعبين والكل سيصبح بمثابة كتاب مفتوح له".

وبسؤاله هل يوجد خلافات مع صالح جمعة قال عبد الحفيظ: "صالح كان له دور جيد الموسم الماضي ولا توجد مشكلة معه حاليا، ابتعاده قرار فني وهذا حق أصيل للجهاز الفني".

وأتم "إن كانت هناك مشكلة مع صالح فنعود للوائح وأوقع عقوبات وأجلس معه فهو مثل يوسف نجلي".

اقرأ أيضا:

مفاجآت مدوية في المستبعدين من قائمة المنتخب الأوليمبي النهائية

في الدرجة الثانية - كواليس تصرف شجاع من طبيب سيراميكا لإنقاذ لاعب من الموت

كينيا قد لا تواجه مصر

أنا ملك النص (1) – قصة انضمام فاروق جعفر لـ الزمالك

بودكاست في الجول - سوالف (1) كيفية دعم الكرة في السعودية

آل الشيخ عن قضية جمهور الأهلي: سأكلف المحامي لخروجهم

الأهلي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الحفيظ: فايلر طلب عدم إذاعة مواجهة كانو سبورت بسبب لقاء الزمالك.. وأجايي فاجأني 29 دقيقة | الدوري المصري
فتحي: أزمة شارة المنتخب؟ انتهت قبل أن تبدأ.. ورفضت عرضين من الزمالك 48 دقيقة | منتخب مصر
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-10-2019 والقنوات الناقلة.. صلاح وصدام ناري 49 دقيقة | أوروبا
أحمد فتحي: رفضت التساوي مع أبو تريكة لأنني لم أقدم مثله لـ الأهلي 52 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - كرسي الملك ودخلة خاصة.. جماهير نيويلز أولد بويز تُكرم مارادونا 54 دقيقة | أمريكا
عاشور: أسعى لأكون أكثر لاعب في العالم فوزا بالبطولات ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 2 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا

قد ينال إعجابك