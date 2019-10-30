عبد الحفيظ: الدوليون سيتواجدون في معسكر الأهلي بالإمارات.. ولا مشكلة مع صالح جمعة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن تواجد اللاعبين الدوليين في معسكر الفريق الأحمر الذي سيقام في الإمارات استعدادا لاستكمال مباريات الموسم الجاري.

وتحدث عبد الحفيظ لبرنامج "سهرة مع" عبر قناة "الأهلي" قائلا: "الفريق سيسافر إلى الإمارات يوم الخميس المقبل وسوف نستمر حتى السادس من شهر نوفمبر المقبل".

وأكمل "سيتواجد معنا اللاعبين الدوليين مثل علي معلول، كل الدوليين سيتواجدون عدا من سينضم لمنتخب مصر الأولمبي فقط".

وأكمل "التحضير لباقي مباريات الموسم سيكون من جزأين، الأول في الإمارات والثاني هنا في مصر والذي سيتخلله مباريات ودية".

وأردف "بعد ذلك سيتجمع الفريق كله في الـ19 من شهر نوفمبر المقبل".

وتابع عبد الحفيظ "ريني فايلر كان يحتاج لذلك المعسكر فهو اتخذ خطوات كبيرة والمعسكر جاء في وقت جيد ليقترب أكثر من اللاعبين ويتعرف عليهم عن قرب بشكل أكبر".

وواصل "الآن فايلر لن يشغل باله بمن سيشرك ومن سيخرج من القائمة بل سيقترب من كل اللاعبين والكل سيصبح بمثابة كتاب مفتوح له".

وبسؤاله هل يوجد خلافات مع صالح جمعة قال عبد الحفيظ: "صالح كان له دور جيد الموسم الماضي ولا توجد مشكلة معه حاليا، ابتعاده قرار فني وهذا حق أصيل للجهاز الفني".

وأتم "إن كانت هناك مشكلة مع صالح فنعود للوائح وأوقع عقوبات وأجلس معه فهو مثل يوسف نجلي".

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