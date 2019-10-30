أحمد فتحي يحكي كواليس تجديده الأخير مع الأهلي.. وسر مليون و300 ألف دولار

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 00:35

كتب : FilGoal

أحمد فتحي - الأهلي - كانو سبورت

حكى أحمد فتحي نجم الأهلي كواليس تجديد تعاقده مع ناديه قبل أكثر من عام.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال فتحي عبر قناة أون سبورت: "جلست مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأخبرته أنني موافق على تجديد تعاقدي دون أي شروط".

وأضاف "ثم تلقيت عرضا من الشباب السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور مقابل راتب مليون و300 ألف دولار".

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وأكمل "تحدثت مع حسام البدري المدير الفني للفريق وقتها وأخبرته أنني سوف أجدد تعاقدي وأن الأهلي حسم الفوز بلقب الدوري، لذا من الممكن أن يسمح لي النادي بالانتقال للفريق السعودي".

وواصل "ولكن وقتها النادي درس العرض ورفضه وأخبرني بذلك وأكملت مسيرتي مع الأهلي بشكل طبيعي ووقعت على بياض".

وكشف فتحي "تلقيت أيضا عرضا من نادي بيراميدز قبل مباراة السوبر لكني فضلت استكمال مشواري مع الأهلي".

وأتم فتحي تصريحاته "أنا مشجع للأهلي منذ صغري، وقبل انضمامي للإسماعيلي كنت أشجع الأهلي".

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