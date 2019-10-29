كشف فريد رضوان طبيب فريق سيراميكا عن كواليس واقعة طرده خلال مباراة النصر في دوري الدرجة الثانية وتعرض لاعب فريقه حسني زكي لبلع اللسان.

وكان حسني زكي لاعب سيراميكا تعرض لبلع اللسان وأنقذه طبيب فريقه رغم طرده في المباراة. (طالع التفاصيل)

ويحكي فريد رضوان لـFilGoal.com: "أثناء المباراة سقط حارس فريقنا على الأرض فذهبت له لكن الحكم سعيد حمزة كان له رأيا آخر".

وأضاف "الحكم اعتبر أنني مع الحارس نتعمد إهدار الوقت لذلك استعجلني أثناء فحصه وأخبرته أنني سوف أخرج من الملعب بعد انتهاء علاجه".

وكشف "فوجئت أن الحكم سعيد حمزة طردني بحجة إهدار الوقت كما طرد أيضا أحمد كيلاني المدير الإداري للفريق".

وأكمل "نفذت أمر الحكم وخرجت سريعا وجلست في المدرجات".

وواصل تصريحاته مع FilGoal.com "بعد ذلك وأثناء الوقت المتبقي من المباراة سقط لاعبنا حسني زكي بعدما تعرض لاصطدام قوي تسبب في بلع لسانه".

وأردف "قفزت سريعا من أعلى سور المدرجات وركضت داخل الملعب دون انتظار إذن الحكم لإنقاذ اللاعب من بلع اللسان ونقص الأكسجين ونفذت له الإسعافات السريعة اللازمة ثم تم نقله إلى سيارة الإسعاف التي أقلته إلى أقرب مستشفى".

وأوضح "اللاعب حسني زكي حالته مستقرة في الوقت الحالي ولولا عناية الله وتدخلي في الوقت المناسب لشهدت المباراة حادثة مؤسفة".

وأفصح أيضا "بعد نهاية المباراة واعتراض لاعبينا على قراره طرد الحكم عاشور الأدهم لاعب فريقنا".

وأتم طبيب الفريق تصريحاته "تحدثت مع مراقب لجنة المسابقات للمباراة وتعجبت من حالة طرد الطبيب لأن تواجده في الملعب أمر هام لسلامة اللاعبين خاصة في عدم تواجد طبيب آخر".

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