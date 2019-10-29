يبدو أن لقاء كينيا بمنتخب مصر سيكون مهددا بالإلغاء بسبب الأزمات المتتالية التي تعصف بنجوم هارامبي.

وقال نيك مويندوا رئيس الاتحاد الكيني لـFilGoal.com: "ليس لدينا ما يكفي من الأموال للسفر إلى مصر، نعاني من أزمة مالية".

وأكمل "نعمل حاليا على حل الأزمة".

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الكيني لـFilGoal.com: "نعم لدينا أزمة مالية ونعمل على حلها بكل ما أوتينا من قوة".

وبسؤاله ماذا سيحدث حال عدم حل تلك الأزمة أجاب "لن نحضر إلى مصر".

ولا تعد هذه هي أول أزمة تواجه منتخب كينيا قبل لقاء مصر إذ سبق وأشار تقرير من موقع "نيروبي نيوز" إلى أن الاتحاد الكيني مهدد بالتجميد.

وأوضح التقرير أن سبب التجميد بسبب قضية خاصة بطريقة تشكيل المجلس الانتخابي الذي سيدير انتخابات الاتحاد.

وأضاف التقرير أن خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هدد بتجميد الاتحاد الكيني بسبب اللجوء للمحاكم العادية.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكيني يوم 14 نوفمبر المقبل في افتتاح مشوار الفراعنة نحو كأس أمم إفريقيا 2021.

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