آل الشيخ عن قضية جمهور الأهلي: مسامح في حقي.. سأكلف المحامي لخروجهم

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 21:02

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي قبل لقاء الزمالك

قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك بيراميدز السابق وألميريا الإسباني الحالي إنه لم يكن يعلم بأن هناك عددا من جماهير الأهلي تم حبسهم عقب توجيه إهانات له.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "لم أكن أعلم أن هناك عدد من جماهير الأهلي بعد سب والدتي اتخذ ضدهم إجراء نظامي".

وأضاف "أنا مسامح في حقي فهم اخواني وأحبابني وسأكلف المحامي الخاص بي بمتابعة قضيتهم حتى خروجهم متكفلا بكافة المصاريف ومساعدتهم".

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جاء ذلك بعدما أعلن آل الشيخ في وقت سابق نهاية أزمته مع مجلس إدارة الأهلي.

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