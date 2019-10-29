آل الشيخ عن قضية جمهور الأهلي: مسامح في حقي.. سأكلف المحامي لخروجهم

قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك بيراميدز السابق وألميريا الإسباني الحالي إنه لم يكن يعلم بأن هناك عددا من جماهير الأهلي تم حبسهم عقب توجيه إهانات له.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "لم أكن أعلم أن هناك عدد من جماهير الأهلي بعد سب والدتي اتخذ ضدهم إجراء نظامي".

وأضاف "أنا مسامح في حقي فهم اخواني وأحبابني وسأكلف المحامي الخاص بي بمتابعة قضيتهم حتى خروجهم متكفلا بكافة المصاريف ومساعدتهم".

جاء ذلك بعدما أعلن آل الشيخ في وقت سابق نهاية أزمته مع مجلس إدارة الأهلي.

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