عاشت الكرة السعودية نهضة كبيرة في الآونة الأخيرة على عدة أصعدة سواء من ناحية الحضور الجماهيري والإنتاج التلفزي وأسماء المحترفين والأداء الفني، ما جعل البعض يصنفه كالدوري الأقوى عربيا.

كيف ارتفعت قيمة الدوري السعودي سوقيا، وكيف تدعم الهيئة الرياضية أنديتها، وكيف سارت جولاته على الصعيد الفني.. كل هذا وأكثر نناقشه.

بودكاست "سوالف" يناقش كل ما يخص الكرة السعودية وقضاياها، في حلقات تنقسم دوما إلى شقين.

واليوم موعدنا مع الحلقة الأولى التي يقدمها محررنا عمر أشرف..

يمكنك الاستماع من هنا:

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omarashraf

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