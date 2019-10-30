عاشور: أسعى لأكون أكثر لاعب في العالم فوزا بالبطولات

كشف حسام عاشور قائد الأهلي عن رغبته وهدفه في الفترة المقبلة مع ناديه الذي سيسعى بكل قوة لتحقيقه.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وقال عاشور عبر قناة الأهلي: "حتى الآن أنا أمتلك 36 بطولة وأنا عمري 33 سنة".

وأضاف "ينقصني فقط 5 بطولات لأكون أكثر لاعب في العالم فوزا بالبطولات".

وشدد عاشور "هذا هو الهدف الذي أسعى له، أمامي الكثير من السنوات في الملاعب وسأواصل التدريبات لأحقق هذا الهدف".

وأتم عاشور تصريحاته "أواصل التدريبات بقوة حتى أحصل على فرصة المشاركة وأعود للعب بشكل أساسي، وليس لأنني أصبحت بديلا ألا أتدرب بقوة".

اقرأ أيضا:

مفاجآت مدوية في المستبعدين من قائمة المنتخب الأوليمبي النهائية

في الدرجة الثانية - كواليس تصرف شجاع من طبيب سيراميكا لإنقاذ لاعب من الموت

كينيا قد لا تواجه مصر

أنا ملك النص (1) – قصة انضمام فاروق جعفر لـ الزمالك

بودكاست في الجول - سوالف (1) كيفية دعم الكرة في السعودية

آل الشيخ عن قضية جمهور الأهلي: سأكلف المحامي لخروجهم