عاشور: أسعى لأكون أكثر لاعب في العالم فوزا بالبطولات
الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 00:46
كتب : FilGoal
كشف حسام عاشور قائد الأهلي عن رغبته وهدفه في الفترة المقبلة مع ناديه الذي سيسعى بكل قوة لتحقيقه.
حسام عاشور
النادي : الأهلي
وقال عاشور عبر قناة الأهلي: "حتى الآن أنا أمتلك 36 بطولة وأنا عمري 33 سنة".
وأضاف "ينقصني فقط 5 بطولات لأكون أكثر لاعب في العالم فوزا بالبطولات".
وشدد عاشور "هذا هو الهدف الذي أسعى له، أمامي الكثير من السنوات في الملاعب وسأواصل التدريبات لأحقق هذا الهدف".
وأتم عاشور تصريحاته "أواصل التدريبات بقوة حتى أحصل على فرصة المشاركة وأعود للعب بشكل أساسي، وليس لأنني أصبحت بديلا ألا أتدرب بقوة".
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