سبورت: برشلونة يرغب في مبادلة راكيتيتش بـ سينسي

يفكر نادي برشلونة في التخلي عن خدمات إيفان راكيتيتش لاعب وسط ميدانه لصالح إنتر ميلان في مقابل الحصول على خدمات ستيفانو سينسي لاعب ساسولو المعار لنادي إنتر ميلان مع أحقية الشراء، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أن الدولي الإيطالي معار لإنتر من ساسولو مع أحقية الشراء بمبلغ 25 مليون يورو.

ولعب لبرشلونة حتى الآن 4 لاعبين فقط من إيطاليا، هم ديمتريو ألبرتيني وفرانشيسكو كوكو وتياجو موتا وآخرهم جيانلوكا زامبروتا.

سينسي صاحب الـ24 عاما تألق مع إنتر خلال الموسم الجاري ولفت إليه الأنظار بعدما شارك في 9 مباريات في كل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وانضم سينسي إلى ساسولو قادما من تشيزينا في يناير 2016 بمبلغ 5.25 مليون يورو.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إنتر ميلان دفع مبلغ 5 ملايين يورو لاستعارة اللاعب مع أحقية الشراء بـ25 مليون ليكمل سعره الذي قدره ساسولو بـ30 مليون يورو.

ويمتد عقد سينسي مع ساسولو حتى صيف 2023، في حين أن تقارير صحفية ربطت إنتر وأنطونيو كونتي برغبتهما في ضم أرتورو فيدال وراكيتيتش ثنائي برشلونة.

وغاب سينسي عن آخر مباراتين لإنتر في الدوري وكذلك مواجهة بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال بسبب الإصابة، ومن المفترض أن يعود في شهر نوفمبر المقبل.

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