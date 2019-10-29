سبورت: برشلونة يرغب في مبادلة راكيتيتش بـ سينسي

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 15:29

كتب : FilGoal

ستيفانو سينسي

يفكر نادي برشلونة في التخلي عن خدمات إيفان راكيتيتش لاعب وسط ميدانه لصالح إنتر ميلان في مقابل الحصول على خدمات ستيفانو سينسي لاعب ساسولو المعار لنادي إنتر ميلان مع أحقية الشراء، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أن الدولي الإيطالي معار لإنتر من ساسولو مع أحقية الشراء بمبلغ 25 مليون يورو.

ولعب لبرشلونة حتى الآن 4 لاعبين فقط من إيطاليا، هم ديمتريو ألبرتيني وفرانشيسكو كوكو وتياجو موتا وآخرهم جيانلوكا زامبروتا.

أخبار متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29-10-2019 والقنوات الناقلة.. برشلونة وسيتي ومواجهات عديدة تقرير: برشلونة يستهدف مبادلة راكيتيتش بلاعب وسط إنتر ميسي يختار أفضل هدف سجله مع برشلونة ولحظة لا تُنسى رفقة الأرجنتين

سينسي صاحب الـ24 عاما تألق مع إنتر خلال الموسم الجاري ولفت إليه الأنظار بعدما شارك في 9 مباريات في كل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وانضم سينسي إلى ساسولو قادما من تشيزينا في يناير 2016 بمبلغ 5.25 مليون يورو.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إنتر ميلان دفع مبلغ 5 ملايين يورو لاستعارة اللاعب مع أحقية الشراء بـ25 مليون ليكمل سعره الذي قدره ساسولو بـ30 مليون يورو.

ويمتد عقد سينسي مع ساسولو حتى صيف 2023، في حين أن تقارير صحفية ربطت إنتر وأنطونيو كونتي برغبتهما في ضم أرتورو فيدال وراكيتيتش ثنائي برشلونة.

وغاب سينسي عن آخر مباراتين لإنتر في الدوري وكذلك مواجهة بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال بسبب الإصابة، ومن المفترض أن يعود في شهر نوفمبر المقبل.

اقرأ أيضا

الحلقة الأولى من حكايات ملك النص

محمد هاني يفجر مفاجأة

آل الشيخ يتحدث عن الأهلي ويجيب عن "هل يدعم الزمالك؟"

مرتضى: أريد فتح صفحة جديدة مع الخطيب

ميلنر: لأول مرة أشعر بتوتر جمهور ليفربول

سوق الانتقالات

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الأهلي - عودة أجايي وأزارو.. ومتولي يواصل التأهيل 11 دقيقة | الدوري المصري
تحديد موعد مغادرة محمد محمود المستشفى وعودته من ألمانيا 24 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف ما سيركز عليه الزمالك في معسكره.. وقرار هام 27 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو: المنافسة مع ميسي جعلتنا الأفضل.. وإن لم أتعلم من هؤلاء سأكون معتوها 31 دقيقة | أوروبا
عبد الحفيظ يسافر إلى الإمارات لإنهاء ترتيبات معسكر الأهلي 40 دقيقة | الدوري المصري
بالصور - استقبال "حماصة" في مران الأهلي وإهدائه قميص الفريق 48 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 2 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا

قد ينال إعجابك