مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29-10-2019 والقنوات الناقلة.. برشلونة وسيتي ومواجهات عديدة

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 00:54

كتب : FilGoal

برشلونة - سواريز - جريزمان - إيبار - ميسي - دي يونج

ثلاثاء دون دوري أبطال أوروبا، ولكنه سيكون مليئا بالمباريات.. فأهلا بكم.

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برشلونة يواجه ريال بلد الوليد في العاشرة والربع مساءً في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني على بي إن سبورتس 3.

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ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على ديبورتيفو ألافيس في الثامنة مساءً على بي إن سبورتس 3.

وفي كأس الرابطة الإنجليزي، يلعب مانشستر سيتي أمام ساوثامبتون في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 2.

ويلعب بيرتن ألبيون أمام ليستر سيتي في نفس التوقيت على بي إن سبورتس 5.

ويحل سندرلاند ضيفا على أوكسفورد يونايتد في نفس التوقيت على بي إن سبورتس 10.

بينما لن يُذاع لقاء إيفرتون ضد واتفورد، وكذلك مواجهة كراولي تاون ضد كولشيستر يونايتد في نفس التوقيت.

وفي انطلاق الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، يلعب بارما أمام هيلاس فيرونا في الثامنة مساءً.

ويحل إنتر ميلان ضيفا على بريشيا في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 4.

وفي كأس ألمانيا، يحل بايرن ميونيخ ضيفا على بوخوم في التاسعة مساءً في لقاء لن يُذاع.

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في إنجلترا في إيطاليا في إسبانيا

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