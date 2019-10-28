بيل: من رئيس وزراء بريطانيا؟ لا أعلم.. ولكنني قد أخبركم أي معلومات عن الجولف

لا يهتم جاريث بيل جناح ريال مدريد بأي معلومات عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عكس اهتمامه تماما بلعبة الجولف.

جاريث بيل عاشق لعبة الجولف، حل ضيفا على صحيفة (تليجراف) البريطانية والصحيفة أرادت اختبار معلوماته عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

فماذا قال بيل؟

تحدث جاريث بيل قائلا: "في الحقيقة، أنظر فقط لقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من منظور مالي فقط".

وأوضح "على ما يبدو فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثر علي بطريقة ما بسبب الاستثمارات المالية".

وأردف "ولكنني لا أقرأ هذا الهراء. لا أعرف 99% من أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى أنني لا أعرف اسم رئيس الوزراء".

صحفي تليجراف قرر إعطاء جاريث بيل معلومة قد تكون مفيدة له يوما ما، وأخبره " بوريس جونسون هو رئيس وزراء بريطانيا".

ليُعقب جناح ريال مدريد "حسنا شكرا لكم. لم أكن أعرف ذلك. لست مهتما ولا يمكنك الحصول على رأيي حول هذا الأمر –خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي-".

لكن جاريث بيل رفض أن يظهر كشخص قليل الثقافة والعلم، ليقول "ولكنني أعرف كل شيء عن رياضة الجولف".

وأضاف "يمكنني أن أقول لكم من هو أفضل لاعب جولف في العالم في الوقت الحالي. هي رياضتي المفضلة وأعرفها جيدا".

جناح ريال مدريد يقضي عامه السادس في العاصمة الإسبانية، ومسألة تأقلمه مع الأجواء المحيطة وعشقه لـ الجولف على عكس كرة القدم، هو الموضوع الذي يرتبط به دائما.

صاحب الـ 30 عاما شارك في 7 مباريات هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

منذ انضمامه لـ ريال مدريد، سجل جاريث 104 هدفا وصنع 67 خلال مشاركته في 238 مباراة.

ورفع بيل لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع ريال مدريد إلى جانب لقب الدوري مرة والكأس مرة والسوبر مرة وكأس العالم للأندية 4 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات.

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