فرج عامر: انتقال حسام حسن للأهلي أو الزمالك في يناير مستحيل

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 00:57

كتب : FilGoal

حسام حسن - سموحة

شدد فرج عامر رئيس نادي سموحة على رفضه التام لفكرة انتقال حسام حسن مهاجم الفريق إلى أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك في يناير المقبل.

حسام حسن

النادي : سموحة

سموحة

وقال عامر عبر القناة الأولى "انتقال حسام حسن لأي من الفريقين مستحيل لأكثر من سبب، أولهما الزمالك يتبقى له مكان واحد في القائمة والأهلي 3 أماكن، والناديان يسعيان لتدعيم مراكز أخرى".

وأضاف "كما أن سموحة لا يضم بدائل كافية لحسام حسن، والجهاز الفني بقيادة التوأم بذلا جهدا كبيرا في تجهيز الفريق قبل بداية الموسم الجاري، لذا لن أسمح لنفسي بهدم الفريق".

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وأشار "حسام حسن مهاجم مميز ولكنه شاب صغير وما تردد بشأن ترشيحه للأهلي والزمالك أثر على تركيزه بالسلب، إنه سيناريو يتكرر كل موسم".

وواصل فرج عامر "أطالب اللاعب بالتركيز مع سموحة لنهاية الموسم، وحينها إذا وجدنا مصلحة لكل الأطراف لن نتأخر".

وألمح في ختام تصريحاته إلى أن هناك أندية قمة تتفاوض مع اثنين لاعبين بصفوف سموحة، لن يكشف عن أسمائهما.

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