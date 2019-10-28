ضربة موجعة لـ ليفربول.. تقرير: ماتيب تعرض لانتكاسة وقد يغيب 6 أسابيع

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 22:30

كتب : FilGoal

جويل ماتيب - ليفربول - ساوثامبتون

تعرض جويل ماتيب مدافع ليفربول لانتكاسة في إصابته في الركبة، حسبما كشفت صحيفة إيفينينج ستاندرد.

وأشارت الصحفية الإنجليزية إلى تعرض ماتيب لانتكاسة خلال فترة تأهيله من إصابة الركبة التي لحقت به في مواجهة مانشستر يونايتد.

ماتيب قد يغيب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة، حسبما كشفت مصادر الصحيفة.

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المدافع صاحب الـ 28 عاما في حالة تأكد غيابه 6 أسابيع، سيغيب على الأقل عن 10 مباريات مقبلة لـ ليفربول.

جويل لن يلعب القمة أمام مانشستر سيتي إلى جانب غيابه عن الدربي أمام إيفرتون وغيابه عن كل مباريات ليفربول المتبقية في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وغاب ماتيب عن آخر مباراتين لـ ليفربول. غاب عن الانتصار أمام جينك برباعية مقابل هدف في دوري الأبطال، والانتصار على توتنام بهدفين مقابل هدف في الدوري الإنجليزي.

ولم يعلن ليفربول حتى الآن مدة غياب ماتيب وحقيقة تعرضه لانتكاسة.

وشارك ماتيب في 10 مباريات هذا الموسم مع الريدز ونجح في تسجيل هدفين.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بـ 28 نقطة من 10 مباريات بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي.

ويلعب ليفربول أمام أرسنال يوم الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزي، قبل أن يستضيف أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

قمة ليفربول ومانشستر سيتي ستكون في العاشر من شهر نوفمبر المقبل.

ويمكنك اختيار تشكيل ليفربول دون ماتيب من هنا

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