خاص حوار في الجول - أمير عابد: أصبحت الأشهر في مصر.. ومثلي الأعلى أحمد فتحي

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 19:47

كتب : أحمد شاكر

أمير عابد

تردد اسمه كثيرا في الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن مقاطع فيديو كوميدية مركبة على لقاء تليفزيوني لـ علاء عبد العال المدير الفني السابق للداخلية.

أمير عابد

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

أمير عابد.. الظهير الأيمن لفريق المقاولون العرب والذي عرفته جماهير كرة القدم المصرية بشكل أكبر في الأسابيع القليلة الماضية بسبب انتشار مقاطع فيديو المركبة لمقابلة علاء عبد العال.

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ولكن من هو أمير عابد؟ هذا ما يسرده معكم FilGoal.com.

ويحكي أمير عابد لـFilGoal.com: "بدأت مسيرتي الكروية مع أسوان في الدرجة الثانية ولعبت معهم 6 مواسم متتالية حتى صعدنا للدوري الممتاز مع عماد النحاس".

وواصل "لعبت موسم واحد مع أسوان في الدوري الممتاز ثم رحلت إلى فريق بتروجيت ومنه انضممت للداخلية مع علاء عبد العال".

وأكمل الظهير الأيمن "ثم بعد ذلك وقعت مع نادي سموحة ولعبت معه موسم واحد قبل أن انتقل للمقاولون العرب الذي أخوض معه موسمي الثاني".

وتابع "أشعر بالراحة في المقاولون العرب نظرا للاستقرار الذي توفره إدارة النادي لفريق الكرة".

وكشف أمير عابد "عندما تولى عماد النحاس منصب المدير الفني للفريق ساعدني هذا الأمر كثيرا في تقديم مستوى جيد لأنه يعرفني جيدا منذ أن كان مدربي في أسوان".

واستمر في حديثه "أشعر بالراحة في اللعب والتدرب تحت يد عماد النحاس الذي يعرف كيف يخرج مني أفضل مستوى في المباريات".

البالغ من العمر 30 عاما أكد "هدف المقاولون في الموسم الحالي هو إنهاء الدوري في المربع الذهبي بعدما احتل الفريق المركز الخامس في الموسم الماضي".

وبسؤاله عن مثله الأعلى في كرة القدم قال أمير عابد "بالتأكيد هو أحمد فتحي نجم الأهلي ومنتخب مصر".

أمير عابد لعب الموسم الماضي مع المقاولون في الدوري 25 مباراة سجل خلالهم هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

هي دي كورة؟

وانتقل FilGoal.com للحديث مع أمير عابد عن مقاطع الفيديو الكوميدية المنتشرة لـ علاء عبد العال مدربه السابق في الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يذكر بها اسمه في النهاية.

وقال عابد لـFilGoal.com "أضحك كثيرا عندما أشاهد هذه الفيديوهات".

وتابع وهو يضحك "أصبحت أنا وعلاء عبد العال أشهر ثنائي في مصر بسبب هذه الفيديوهات".

وأردف "هذه الفيدوهات تسعدني كثيرا وكل التعليقات التي تصلني عليها كوميدية، وفيديو الطالب أضحكني كثيرا".

وكشف "اتصلت بعلاء عبد العال وأخبرته أننا أصبحنا أشهر ثنائي في مصر بسبب هذه المقابلة التي أجراها منذ عامين".

وأتم حديثه مع FilGoal.com "كذلك زملائي في المقاولون يضحكون كثيرا بسبب هذه المقاطع والكثير من أصدقائي يتحدثون معي أنني أصبحت مشهورا دون أن أبذل أي جهد".

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