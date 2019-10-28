إعلان الملاعب المستضيفة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

أعلن اتحاد كرة القدم المصري عن الملاعب المستضيفة لمباريات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر ذاته.

وتقام مباريات البطولة على ملعبي القاهرة والسلام.

على أن يستضيف مباريات المجموعة الأولى استاد القاهرة والتي تضم كل من مصر ومالي وغانا والكاميرون.

بينما يستضيف ملعب السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

ويبدأ منتخب مصر الأوليمبي مبارياته في البطولة أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14.

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