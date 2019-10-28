يرى أحمد بلال نجم منتخب مصر الأسبق أن اختيارات الفريق يجب أن تكون للاعب الأجهز.

حسام البدري أعلن عن قائمة من 32 اسما للانخراط في معسكر منتخب مصر، استعدادا لخوض مباراة ودية، ثم مواجهة كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بشهر نوفمبر المقبل.

طالع قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر من هـــنـــا

وتوجه FilGoal.com إلى أحمد بلال الذي سبق له اللعب لمنتخب مصر والنادي الأهلي.

وقال بلال: "قائمة بها 32 لاعبا، هو عدد كبير وبالتأكيد سيخرج العديد من اللاعبين، لذلك من الواضح أن الاختيارات لتجربة عدد منهم".

وأضاف "دائما عندما تختار قائمة للمنتخب في رأيي أن الاختيار للاعب الجاهز وليس المطلوب تجهيزه من وجهة نظري".

وشدد بلال "أتحدث هنا على المستوى البدني وليس الفني، وأرى أن محمود كهربا وإسلام عيسى ورامي ربيعة غير جاهزين في تلك الفترة".

وبالحديث عما يثار عن شارة القيادة أوضح بلال "شارة القيادة بالأقدمية كما جرى العرف في مصر، إذا كان هناك تغيير يجب الإعلان عن ذلك وألا يكون مفاجأة".

وتابع "اللاعب الذي يرتدي شارة القيادة في مصر يكون له مميزات خاصة تجعله قائدا للفريق".

وأتم حديثه "في رأيي إذا كان أحمد فتحي ضمن لاعبي المنتخب فهو الأجدر بحمل شارة القيادة".

ومن المنتظَر أن يلعب منتخب مصر مباراة ودية –لم يتحدد طرفها حتى اللحظة- يوم 7 نوفمبر باللاعبين المحليين.

ثم ينضم لاحقا المحترفون يوم 10 و11 نوفمبر، استعدادا لمواجهة كينيا يوم 14 من الشهر نفسه، قبل مواجهة جزر القُمر يوم 19.

اختر تشكيل منتخب مصر المثالي من بين اللاعبين الذين اختارهم البدري

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