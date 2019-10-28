متعب: فضلت رفع الحرج عني وعن البدري.. تاريخه يتحدث عنه

أفصح عماد متعب نجم الأهلي السابق عن سبب رفضه تولي منصب مدير المنتخب في ظل تولي حسام البدري لقيادة المنتخب الفنية، مشددا أن "تاريخ البدري يتحدث عنه".

وقال متعب لـ"أون سبورت": "ربما كان هناك خلافا في يوم من الأيام. البدري له كل الاحترام، اعتزلت رغم أنني لم أكن أنتوي ذلك لكن الظروف حكمت حينها".

وشدد "ربما تضايق البدري من تصريحاتي سابقا، وعندما تحدث معي محمد فضل (عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة) لتولي منصب مدير المنتخب، فضلت أن أرفع الحرج عنه وعني".

وأردف "وجودي مع البدري قد يفتح مجالا للصيد في الماء العكر".

وأكد متعب "تاريخ البدري يتحدث عنه، فهو أقوى المرشحين من ناحية الفوز بالبطولات باستثناء حسن شحاتة".

وقال البدري إنه لم يكن ممانعا في العمل مع عماد متعب، نافيا ما يتردد عن كراهيته للنجوم أو معاداتهم، في وقت شابت علاقة الثنائي خلافات عديدة وصلت لاتهام متعب البدري بالتسبب في اعتزاله، قبل أن يصرح البدري عبر نفس القناة مؤكدا إنه "حافظ على متعب وبعض النجوم على حساب نفسه".

ويتولى محمد بركات منصب مدير المنتخب في الوقت الحالي.

اقرأ أيضا:

الشناوي: تصريح مدرب حراس الأهلي عبء

أبرز أرقام الجولة العاشرة في إنجلترا

صلاح يخطف الأضواء بهدف وإصابة في فوز ليفربول على توتنام

كلوب يتحدث عن إصابة صلاح

مفاجآت مدوية في قائمة منتخب مصر