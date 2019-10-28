في إفريقيا - ماذا حدث في الكونفدرالية؟ مفاجأة ملغاشية والكبار في مأمن

حقق فوسا جونيورز الملغاشي كبرى مفاجآت دور الـ32 مكرر للكونفدرالية، بعد انقضاء مباريات الذهاب إلا مباراة واحدة.

فوسا جونيورز فاجأ نهضة بركان وصيف النسخة الماضية، حيث خسر الفريق المغربي 2-0 في لقاء الذهاب.

الفريقان المصريان، بيراميدز والمصري، حققا نتيجتين مريحتين. بيراميدز فاز 2-1 على يانج أفريكانز التنزاني خارج الديار، فيما وضع المصري قدما ونصف، وربما أكثر، بالفوز على كوت دي أور من سيشل 4-0 خارج الديار.

جور ماهيا الكيني الذي لعب دور المجموعات الموسم الماضي، تعثر بالتعادل على أرضه ضد موتيما بيمبي الكونغولي الديمقراطي 1-1، نفس النتيجة التي عاد بها حسنية أغادير المغربي مع جرين إيجلز الزامبي.

بارادو الجزائري عاد من أوغندا بتعادل سلبي مع كمبالا سيتي، في وقت وضع فيه بيدفيست فيتس الجنوب إفريقي قدما في دور المجموعات بالفوز 2-1 على سونجو الموزمبيقي خارج ملعبه.

دجوليبا المالي أيضا فاز في تشاد على إليكت سبورت 1-0، فيما حقق إنيمبا النيجيري فوزا منطقيا 2-0 على جالاكسي الجنوب إفريقي في نيجيريا.

وتأجلت مباراة كوتوكو الغاني وسان بيدرو الإيفواري بعد لعب شوط منها، بسبب الأمطار.

هورويا الغيني على ملعبه حقق فوزا غير مطمئن على بانداري الكيني 4-2، في وقت حقق زاناكو الزامبي فوزا كبيرا 3-1 خارج ميدانه على كانو سبورت الغيني الإستوائي.

كارا التوجولي فاجأ إينوجو رينجرز النيجيري بالفوز عليه 2-1 في توجو، أما نواديبو الموريتاني ففاز 2-0 في موريتانيا على تريانجل الزيمبابوي.

النصر الليبي سقط ضد برولاين الأوغندي في مباراة نظريا على ميدانه وعمليا أقيمت في مصر بالتعادل 2-2.

وتتبقى مباراة جينيراسيون فوت وإيساي التشادي التي تقام يوم الأربعاء، فيما تقام لقاءات الإياب يوم الأحد المقبل.

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