مدرب مرسيليا يهاجم توخيل: يمكنه أن يخترع أي شيء بملايينه.. ومدرب باريس يرد

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 10:06

كتب : FilGoal

توماس توخيل - أندري فيلاش بواش

هاجم أندري فيلاش بواش المدير الفني لـ أوليمبيك مرسيليا، نظيره توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بعد مباراة الفريقين.

باريس سان جيرمان سحق ضيفه وغريمه التاريخي مرسيليا بأربعة أهداف نظيفة، في الجولة 11 للدوري الفرنسي مساء الأحد. (طالع التفاصيل)

وكان توخيل قد صرّح قبل اللقاء أنها "مباراة ليست مثل أي مباراة"، رأي عارضه نظيره البرتغالي فيلاش بواش، واعتبرها مباراة دون ضغوط.

أخبار متعلقة

بالفيديو – مبابي "الباكي" يقود تنين باريس لفوز اعتيادي على مرسيليا أهداف الأحد الكروي - صلاح يسجل في توتنام ويخرج مصابا.. ويونايتد يعود للانتصارات 4 أشياء تعلمناها من مباراة ليفربول وتوتنام.. صلابة فابينيو وأرنولد مفتاح اللعب

وعند سؤاله عن ذلك بعد اللقاء، أجاب فيلاش بواش في حدة: "يمكن لـ توماس توخيل أن يخترع الأشياء التي يريد اختراعها، مستندا على قدرات ناديه، والملايين التي يملكها، والملايين التي يصرفها".

وأضاف في حديثه لـ كانال بلوس: "بالنسبة لي، عليه التركيز على دوري أبطال أوروبا".

توخيل من جانبه رد على نظيره بهدوء خلال المؤتمر الصحفي: "هذا رأيي، إنها مباراة ذات تاريخ عريق في فرنسا، وعلينا أن نحترم ذلك".

وأضاف: "إنها ليست مثل أي مباراة لمشجعينا ولمدينة باريس".

وأتم: "سواء كنا متفوقين عليهم ماليًا أو لا، فيجب علينا الفوز، وأن نُظهر جودتنا. في كرة القدم كل شيء ممكن، وهذا ينطبق على مباراة في دوري أبطال أوروبا أو في كأس فرنسا".

ماورو إيكاردي سجل هدفين، وكيليان مبابي سجل مثلهما، وصنعا معا رباعية باريس سان جيرمان في شباك ستيف مانداندا.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 27 نقطة في المركز الأول، بفارق 8 نقاط كاملة عن نانت المُطارِد.

فيما تجمّد رصيد مرسيليا عند 16 نقطة في المركز السابع، بعد أن تلقى هزيمته الثانية في 3 مباريات.

مرسيليا صاحب الـ 9 ألقاب دوري، بات مهددا بقوة من باريس الذي يمتلك 8 ألقاب ويستعد لمعادلته هذا الموسم.

الفريق صاحب التاريخ العريق، خسر مباراته رقم 16 على التوالي أمام باريس سان جيرمان، وهو سجله الأسوأ أمام أي خصم في تاريخه.

اقرأ أيضا:

البدري يجيب عن "هل يعود عمرو وردة للمنتخب؟"

البدري يحسم شارة قيادة منتخب مصر

أهداف الأحد الكروي - صلاح يسجل في توتنام ويخرج مصابا.. ويونايتد يعود للانتصارات

حصاد ذهاب الكونفدرالية - مفاجأة ملغاشية

متعب: رفعت الحرج عن البدري

باريس سان جيرمان مرسيليا الدوري الفرنسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

اختيارات البدري - أحمد بلال لـ في الجول: أرى أن الأفضل انضمام الأجهز 5 دقيقة | مصر
نادر شوقي لـ في الجول: اتفاق أحمد حمدي مع الزمالك؟ 4 أسباب تمنع ذلك 7 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: قدمنا العرض الهجومي الأفضل هذا الموسم أمام توتنام 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميرور: يونايتد يوافق على شروط دورتموند من أجل سانشو 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاعبو ليستر يسيطرون على فريق الجولة العاشرة المثالي للدوري الإنجليزي 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
من بديل في الدرجة الثانية إلى منتخب مصر.. رحلة مروان حمدي لارتداء قميص الفراعنة 41 دقيقة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 2 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 3 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 4 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر

قد ينال إعجابك