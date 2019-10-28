مدرب مرسيليا يهاجم توخيل: يمكنه أن يخترع أي شيء بملايينه.. ومدرب باريس يرد

هاجم أندري فيلاش بواش المدير الفني لـ أوليمبيك مرسيليا، نظيره توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بعد مباراة الفريقين.

باريس سان جيرمان سحق ضيفه وغريمه التاريخي مرسيليا بأربعة أهداف نظيفة، في الجولة 11 للدوري الفرنسي مساء الأحد. (طالع التفاصيل)

وكان توخيل قد صرّح قبل اللقاء أنها "مباراة ليست مثل أي مباراة"، رأي عارضه نظيره البرتغالي فيلاش بواش، واعتبرها مباراة دون ضغوط.

وعند سؤاله عن ذلك بعد اللقاء، أجاب فيلاش بواش في حدة: "يمكن لـ توماس توخيل أن يخترع الأشياء التي يريد اختراعها، مستندا على قدرات ناديه، والملايين التي يملكها، والملايين التي يصرفها".

وأضاف في حديثه لـ كانال بلوس: "بالنسبة لي، عليه التركيز على دوري أبطال أوروبا".

توخيل من جانبه رد على نظيره بهدوء خلال المؤتمر الصحفي: "هذا رأيي، إنها مباراة ذات تاريخ عريق في فرنسا، وعلينا أن نحترم ذلك".

وأضاف: "إنها ليست مثل أي مباراة لمشجعينا ولمدينة باريس".

وأتم: "سواء كنا متفوقين عليهم ماليًا أو لا، فيجب علينا الفوز، وأن نُظهر جودتنا. في كرة القدم كل شيء ممكن، وهذا ينطبق على مباراة في دوري أبطال أوروبا أو في كأس فرنسا".

ماورو إيكاردي سجل هدفين، وكيليان مبابي سجل مثلهما، وصنعا معا رباعية باريس سان جيرمان في شباك ستيف مانداندا.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 27 نقطة في المركز الأول، بفارق 8 نقاط كاملة عن نانت المُطارِد.

فيما تجمّد رصيد مرسيليا عند 16 نقطة في المركز السابع، بعد أن تلقى هزيمته الثانية في 3 مباريات.

مرسيليا صاحب الـ 9 ألقاب دوري، بات مهددا بقوة من باريس الذي يمتلك 8 ألقاب ويستعد لمعادلته هذا الموسم.

الفريق صاحب التاريخ العريق، خسر مباراته رقم 16 على التوالي أمام باريس سان جيرمان، وهو سجله الأسوأ أمام أي خصم في تاريخه.

اقرأ أيضا:

البدري يجيب عن "هل يعود عمرو وردة للمنتخب؟"

البدري يحسم شارة قيادة منتخب مصر

أهداف الأحد الكروي - صلاح يسجل في توتنام ويخرج مصابا.. ويونايتد يعود للانتصارات

حصاد ذهاب الكونفدرالية - مفاجأة ملغاشية

متعب: رفعت الحرج عن البدري