ميرور: إصابة صلاح تبدو سيئة.. قد لا يلعب ضد سيتي

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 21:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

شُوهد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول يخرج من إطار ملعب أنفيلد واضعا الثلج على كاحله، حسبما كشفت صحيفة ميرور.

دافيد مادوك صحفي ميرور الذي تواجد في ملعب أنفيلد لتغطية لقاء ليفربول وتوتنام زعم: "على ما يبدو فإن جماهير ليفربول ستتلقى أخبارً سيئة".

وأوضح عبر حسابه الشخصي على (تويتر) "صلاح شُوهد يغادر الملعب وهو يضع ثلجا على كاحله".

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وأضاف "ظهوره أمام مانشستر سيتي قبل فترة التوقف الدولي أصبح في محل شك الآن".

وأشار "إصابة صلاح السابقة في نفس الكاحل جعلته يغيب لمدة 3 أسابيع".

قلب ليفربول تأخره أمام توتنام إلى انتصار ثمين بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب أنفيلد، في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

هاري كين تقدّم مبكرًا جدًا لـ توتنام، قبل أن يسجل ليفربول مرتين في الشوط الثاني بواسطة القائد جوردان هندرسون، والنجم محمد صلاح الذي أكد سطوته على السبيرز.

المباراة شهدت خروج صلاح مصابا قبل 5 دقائق على نهاية المباراة.

ليرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في صدارة المسابقة، ويتجمّد رصيد توتنام عند 12 نقطة في المركز 11.

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