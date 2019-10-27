من بين كل مدربين الأهلي السابقين، لم يعتمد أحدهم على رامي ربيعة أكثر من حسام البدري، 48 مباراة سجل فيهم المدافع 3 أهداف.

وبفور جاهزيته، قرر البدري ضم ربيعة لمنتخب مصر لمعسكر مباراتي كينيا وجزر القمر، ليقول مدافع الأهلي لـFilGoal.com: "أشكر الله على اختياري للمنتخب، وبالطبع سعيد جدا بثقة حسام البدري".

وأضاف "كل الاسماء التي اختارها الجهاز الفني محترمة وقادرة على تشريف المنتخب، لا يهم من يشارك ومن يخرج أو يجلس بديل والأهم الآن هو عودة الكرة المصرية إلى الساحة الإفريقية بقوة".

وغاب ربيعة صاحب الـ22 مباراة دولية عن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الماضية بسبب الإصابة، حين خرج منتخب مصر من دور الـ16 على أرض القاهرة.

وأردف ربيعة "البدري يعرف قدرات اللاعبين وبالتأكيد لدينا طموحات كبيرة وسنحققها مرحلة تلو الأخرى".

واستكمل "المرحلة الأولى للجهاز واللاعبين تحتاج إلى دعم الجماهير وأن تلتف حول المنتخب من أجل العودة للبطولات".

وأتم "الفترة الماضية كانت مميزة مع الأهلي وبالتأكيد نحتاج إلى مزيد من الجهد والعطاء خلال الفترة المقبلة لتضمن النجاح مع الأهلي والمنتخب".

ويضم منتخب مصر من المدافعين كل من أحمد حجازي ومحمود علاء ورامي ربيعة وباهر المحمدي وأيمن أشرف.

وشارك ربيعة في 3 مباريات مع الأهلي هذا الموسم.

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