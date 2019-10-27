استهدف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ضم عدد كبير من اللاعبين للمساعدة في استعدادات الفراعنة لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، في ظل الاحتمالية الكبيرة لعدم لعب مباراة ودية.

وبحسب بيان اتحاد الكرة، يبدأ المنتخب تجمعه "المفتوح" يوم الإثنين بوجود لاعبي الزمالك وسموحة والإسماعيلي وطلائع الجيش فقط لمدة 3 أيام، قبل أن تتوقف الاستعدادات وتنطلق مرة أخرى يوم 5 نوفمبر بوجود 26 لاعبا محليا.

الهدف من وجود العدد الكبير من اللاعبين حسبما علم FilGoal.com هو لعب مباراة ودية بين فريقين من لاعبي المنتخب على استاد برج العرب يوم 7 نوفمبر، مباراة قد تذاع حسبما علم FilGoal.com.

ولم يحصل اتحاد الكرة على أي رد من الاتحادات التي راسلها للعب مباراة ودية خارج الأجندة الدولية.

وبعد المباراة الودية، يبدأ المحترفون في التوافد يوم 10 نوفمبر، قبل أن ينضم محمد صلاح نجم ليفربول يوم 11 نوفمبر بعد خوض مباراة مانشستر سيتي يوم 10 نوفمبر.

وبتاريخ 10 نوفمبر، يقلص البدري عناصر المنتخب إلى 23 لاعبا استعدادا لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر، قبل السفر إلى جزر القمر يوم 15 نوفمبر بطائرة خاصة لخوض ثاني مباريات التصفيات.

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