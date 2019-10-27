المصري يقطع الشك ويعلن تفاصيل رحلة عودته من سيشل

قطع المصري الشك حول خوض مباراة عودة دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية في سيشل، بإعلان تفاصيل رحلة عودته من الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

وكان محمد الخولي نائب رئيس النادي قد فتح الباب حول استضافة فريق كوت دي أور لمباراة العودة بعد فوز المصري ذهابا 4-0.

ويصل المصري إلى القاهرة في الخامسة مساء الإثنين بعد ترانزيت في دبي.

وبذلك، يواجه المصري كوت دي أور يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب، حيث علم FilGoal.com بمحاولات مع الاتحاد السكندري لتغيير موعد مباراته ضد المحرق البحريني في البطولة العربية في نفس اليوم.

ومن الممكن أن يخوض المصري مباراة كوت دي أور في الثالثة ظهرا، بينما يلعب الاتحاد السكندري في المساء، في ظل تحقيق المصري لنتيجة مريحة في لقاء الذهاب.

اقرأ أيضا

بالفيديو - صلاح يُسجل ويُصاب ويقود ليفربول لفوز مثير على توتنام العنيد

كلوب يبدد المخاوف بشأن إصابة صلاح "في الكاحل نفسه"

ميرور: إصابة صلاح تبدو سيئة.. قد لا يلعب ضد سيتي

ربيعة لـ في الجول: ثقة البدري تسعدني.. الأهم عودتنا للساحة الإفريقية

في الجول يوضح - سبب اختيار 32 لاعبا لمعسكر المنتخب.. وسير الاستعدادات