المصري يقطع الشك ويعلن تفاصيل رحلة عودته من سيشل

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 22:54

كتب : أيمن عيد

عماد فتحي يحتفل بهدف المصري الأول في نادي مصر

قطع المصري الشك حول خوض مباراة عودة دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية في سيشل، بإعلان تفاصيل رحلة عودته من الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

وكان محمد الخولي نائب رئيس النادي قد فتح الباب حول استضافة فريق كوت دي أور لمباراة العودة بعد فوز المصري ذهابا 4-0.

ويصل المصري إلى القاهرة في الخامسة مساء الإثنين بعد ترانزيت في دبي.

أخبار متعلقة

في إفريقيا – ماذا حدث في آخر مرة ظهرت 4 أندية مصرية في دور المجموعات المصري يرحب بمواجهة مباراة الإياب ضد كوت دي أور في سيشل بالفيديو - مقصية جمعة تزين انتصارا ساحقا للمصري خارج ملعبه ضد كوت دي أور

وبذلك، يواجه المصري كوت دي أور يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب، حيث علم FilGoal.com بمحاولات مع الاتحاد السكندري لتغيير موعد مباراته ضد المحرق البحريني في البطولة العربية في نفس اليوم.

ومن الممكن أن يخوض المصري مباراة كوت دي أور في الثالثة ظهرا، بينما يلعب الاتحاد السكندري في المساء، في ظل تحقيق المصري لنتيجة مريحة في لقاء الذهاب.

اقرأ أيضا

بالفيديو - صلاح يُسجل ويُصاب ويقود ليفربول لفوز مثير على توتنام العنيد

كلوب يبدد المخاوف بشأن إصابة صلاح "في الكاحل نفسه"

ميرور: إصابة صلاح تبدو سيئة.. قد لا يلعب ضد سيتي

ربيعة لـ في الجول: ثقة البدري تسعدني.. الأهم عودتنا للساحة الإفريقية

في الجول يوضح - سبب اختيار 32 لاعبا لمعسكر المنتخب.. وسير الاستعدادات

المصري في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

البدري: عمرو وردة؟ أحتاج للتفكير في الأمر ساعة | منتخب مصر
أهداف الأحد الكروي - صلاح يسجل في توتنام ويخرج مصابا.. ويونايتد يعود للانتصارات 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
البدري يعلنها: الأقدمية هي معيار شارة القيادة 2 ساعة | منتخب مصر
البدري يكشف أسباب ضم كهربا ويُجيب: هل خاف من رد فعل مرتضى؟ 2 ساعة | مصر
متعب: فضلت رفع الحرج عني وعن البدري.. تاريخه يتحدث عنه 2 ساعة | منتخب مصر
رمضان: نعرف جيدا ضرورة الفوز ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 2 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 3 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 4 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا

قد ينال إعجابك