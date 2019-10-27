سولشاير: ثنائية راشفورد ومارسيال ستساعد يونايتد كثيرا

عبر أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن سعادته باستعادة خدمات أنطوني مارسيال العائد من الإصابة، بعدما تألق أمام نورويتش سيتي.

أنتوني مارسيال النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وشارك مارسيال في فوز مانشستر يونايتد على نورويتش سيتي 3-1 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير عقب المباراة: "افتقدنا لخدمات مارسيال في الشهرين الماضيين ومن الرائع أن نستعيده الآن".

وأضاف "مارسيال رفقة راشفورد في الملعب يجعلون أداء يونايتد أفضل كثيرا واليوم كان لدينا أيضا دانييل جيمس في الهجوم".

المدرب النرويجي أكمل "ظهور مارسيال بمستوى جيد أمر هام بالنسبة لنا وننتظر أن يستعيد لياقته البدنية في المباريات المقبلة، إنه ذكي في تحركاته ويمنحنا قوة في الهجوم".

وشدد سولشاير "مارسيال لاعب هام في الفريق وشعرنا بتأثير غيابه في الفترة الماضية، والآن نشعر بالسعادة لعودته وتسجيله للأهداف".

وعن مواجهة تشيلسي المقبلة في الكأس قال "سنلعب ضدهم بعد يومين فقط وهو ليس بالأمر السييء".

وأتم تصريحاته "يمككنا الفوز على أي فريق خارج ملعبنا إذا كنا في قمة تركيزنا كما كنا اليوم أمام نورويتش".

ويحل يونايتد ضيفا على تشيلسي مساء الأربعاء المقبل في دور الـ16 لكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

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