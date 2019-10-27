في إفريقيا - أمطار بين الشوطين تؤجل مباراة كوتوكو وسان بيدرو

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 22:03

كتب : FilGoal

أشانتي كوتوكو - سان بيدرو

بسبب الأمطار، تُستكمل مباراة أشانتي كوتوكو الغاني وسان بيدرو الإيفواري في دور الـ32 مكرر للكونفدرالية يوم الإثنين من شوطها الثاني.

وانتهى الشوط الأول 0-0، قبل أن تهطل الأمطار بشدة على استاد بابا يارا في مدينة كوماسي معقل كوتوكو.

الاستاد الذي شهد انتصارات مصر في كأس الأمم الإفريقية 2008، لم يحتمل هطول الأمطار ولم يعد لائقا لاستكمال المباراة.

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وبالتالي، قرر حكم المباراة الجنوب إفريقي يوجين مدلولي استكمال المباراة يوم الإثنين خاصة مع سوء حالة أحد المرميين.

ووضع الثنائي المصري، بيراميدز والمصري، قدما دور المجموعات في البطولة بعد فوزه على يانج أفريكانز التنزاني وكوت دي أور السيشلي، 2-1 و4-0 خارج الديار على الترتيب.

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