بالفيديو - هدف وإصابة في ملخص لمسات صلاح أمام توتنام

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 21:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح

سجل محمد صلاح هدف انتصار ليفربول على توتنام في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي.

ليفربول تفوق 2-1 على ضيفه توتنام هوتسبير في ملعب أنفيلد رود بالجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء، ليصل إلى هدفه السابع في مواجهة توتنام بصفته الضحية المفضلة في مسيرته.

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لكن الدقائق الخمس الأخيرة حملت نبأ سيئا عندما خرج صلاح مصابا، وعوضه جو جوميز في تشكيل ليفربول.

شاهد فيديو ملخص لمسات صلاح

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