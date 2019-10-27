ديسابر: تغلبنا على الأرضية السيئة.. وبيراميدز لم يتأهل بعد

وصف سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز أرضية الملعب الوطني بتنزانيا بالسيئة، بعد فوز فريقه على يانج أفريكانز 2-1 في ذهاب دور الـ32 مكرر للكونفدرالية.

وقال ديسابر عقب المباراة: نجحنا في تحقيق الفوز رغم أننا واجهنا صعوبات بالغة خاصة أرضية الملعب السيئة التي حالت دون أن يقدم بيراميدز أسلوبه المعتاد في اللقاء".

وأردف "حذرت اللاعبين قبل اللقاء من صعوبة المواجهة وأنها لن تشهد كرة جيدة في ظل الأرضية السيئة للغاية".

ولكنه استدرك "الفوز لا يعني التأهل لأنه ما تزال هناك مباراة أخرى في القاهرة يوم ٣ نوفمبر ستحسم كل شيء".

وأوضح "عقب العودة للقاهرة سندرس كل شيء يخص الفريق التنزاني ومشاهدة المباراة مرة أخرى قبل لقاء الإياب، وسعيد بالفوز الذي يعزز الموقف بالصعود لدور المجموعات".

وعاد بيراميدز إلى مصر بفوز ثمين على يانج أفريكانز التنزاني بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويقترب بيراميدز من التأهل لدور المجموعات بعد الفوز خارج ملعبه على يانج أفريكانز بهدفي إريك تراوري وعبد الله السعيد.

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