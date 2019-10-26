بالفيديو - تريزيجيه يشارك في انتفاضة سيتي الثلاثية أمام أستون فيلا

فشل مانشستر سيتي في هز شباك أستون فيلا في الشوط الأول، ولكن مع الشوط الثاني ومن أول دقيقة انتفض ليسجل ثلاثية.

أستون فيلا سقط أمام السماوي بثلاثية بيضاء على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومحترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" عاد للمشاركة الأساسية مع الفيلانز بعدما مشاركته كاحتياطي في الثلاث مباريات الماضية، فيما خرج أحمد المحمدي من القائمة.

لقطة جدلية كان بطلها الدولي المصري مع الدقيقة 34 إثر تسديدة اصطدمت بيد المدافع جون ستونز، وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء.

وأهداف سيتي تتابع على تسجيلها رحيم سترلينج وكيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان في ظرف 20 دقيقة.

ليرتفع رصيد رجال المدرب بيب جوارديولا إلى 23 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يواجه توتنام يوم الأحد، فيما توقف رصيد فيلا عند 11 نقطة بالمركز الـ12.

جوارديولا دخل اللقاء معتمدا على الثلاثي بيرناردو سيلفا ورحيم سترلينج وجابرييل جيسوس في الهجوم، فيما لعب فيرناندينيو إلى جوار ستونز في الدفاع في ظل غيابات الخط الخلفي.

على الجانب الآخر فضل المدرب دين سميث إعادة تريزيجيه للتشكيل الأساسي، كجناح أيمن في مواجهة بينجامين ميندي، واستمر تواجد الثنائي ويسلي وجاك جريليش.

بالطبع بدأ السماوي اللقاء ضاغطا ومستحوذا على الكرة لكن دفاع الفيلانز وقف بالمرصاد وحرم أصحاب الأرض من صنع أي خطورة على مرماهم.

وكانت أبرز مشاهد الشوط الأول في مطالبات لاعبي أستون فيلا باحتساب ركلة جزاء بعدما سدد تريزيجيه كرة قوية بيسراه ولكن يد جون ستونز منعتها من الوصول للمرمى.

الحكم لجأ لتقنية حكم الفيديو المساعد التي رفضت احتساب اللعبة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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لكن مع الشوط الثاني اختلفت الأمور تماما، وكشر سيتي عن أنيابه منذ الدقيقة الأولى التي عرفت هز الشباك.

رحيم سترلينج استغل رأسية من جابرييل جيسوس لينفرد بالحارس توم هيتون ويضعها بين قدميه في الدقيقة 46.

ومع الدقيقة 65 سجل كيفن دي بروين الثاني من كرة جدلية إثر عرضية لعبها مرت من الجميع، وسط شبه تداخل سترلينج المتسلل في اللعبة.

وهنا تدخل الـVAR من جديد ليحتسب الهدف الذي بعد مراجعته من قبل رابطة الدوري اُحتسب لدافيد سيلفا.

و5 دقائق فقط مرت قبل أن يختتم جوندوجان الثلاثية من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

تريزيجيه أظهر أبرز ملمح هجومي له في اللقاء مع الدقيقة 85 حينما انطلق من جبهته المفضلة اليسرى ليراوغ ويسدد بطريقته المعتادة لكن الكرة انتهت بين يدي الحارس إيديرسون.

ومع الدقيقة 87 أعلن فيرناندينيو تواصل معاناة سيتي الخلفية في قادم المباريات بعدما تلقى بطاقة صفراء ثانية لتظهر الحمراء.















































سيتي رسخ عقدته للفيلانز على أرضه، إذ انتهت آخر 10 مواجهات بينهما على ملعب الاتحاد بفوز أصحاب الأرض.

أما سترلينج فوصل إلى هدفه الـ11 في 12 مباراة، ودي بروين ساهم في 11 هدف منذ بداية الموسم بصناعته 8 وتسجيله 3.

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