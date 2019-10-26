تعرف على مواعيد مباريات السبت 26-10-2019 والقنوات الناقلة.. موقعة لـ تريزيجيه ودربي ناري منتظر

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مانشستر سيتي يستضيف أستون فيلا الذي يضن بين صفوفه محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي في الواحدة والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 2 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وتقام ثلاث مباريات في الرابعة عصرا.

برايتون ضد إيفرتون على بي إن سبورتس 1. واتفورد ضد بورنموث على بي إن سبورتس 2. وست هام ضد شيفيلد على بي إن سبورتس 12.

وفي السادسة والنصف مساءً يحل تشيلسي ضيفا على بيرنلي على بي إن سبورتس 2.

وفي الدوري الإسباني يلعب ليجانيس ضد مايوركا في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 3.

ويلعب بلد الوليد أمام إيبار في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 3.

وينتظرنا مواجهة نارية تجمع بين أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 3 ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

وفي إيطاليا، يفتتح يوفنتوس الجولة التاسعة بمواجهة ليتشي على ملعب الأخير في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 4.

وفي السادسة مساءً، يلعب إنتر أمام بارما على بي إن سبورتس 4.

وتختتم مباريات السبت في إيطاليا بمواجهة جنوى أمام بريشيا في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

أبرز مواجهات السبت في الدوري الألماني ستكون بين بايرن ميونيخ ويونيون برلين في الثالثة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 7.

وينطلق دربي الرور في الثالثة والنصف عصرا بين شالكه وبوروسيا دورتموند على بي إن سبورتس 5.

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