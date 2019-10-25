حوار – عبد الحفيظ يتحدث عن "الشجار مع فايلر".. التعاقد مع كهربا وأمنية لـ الزمالك

هل بالفعل اشتكى سيد عبد الحفيظ لـ محمود الخطيب بسبب خلاف مع ريني فايلر؟ هل وقع محمود عبد المنعم "كهربا" عقود انضمامه لـ الأهلي؟ كيف يرى تأجيل مسابقة الدوري؟ أسئلة عديدة يجيب عنها مدير الكرة في المارد الأحمر.

سيد عبد الحفيظ حل ضيفا على برنامج (الجمعة في مصر) على قناة أم بي سي مصر، ليجيب عن كل التساؤلات التي طُرحت مؤخرا على الساحة الرياضية.

آخر تلك التساؤلات كان بخصوص علاقته مع فايلر، وهو ما أوضحه عبد الحفيظ قائلا: " علاقتي مع فايلر علاقة ود ومحبه بكل تأكيد. ليس من مصلحة الأهلي هذا العام الرد على كل ما يُقال حوله".

وقال "الأهلي مؤسسة عريقة ومحترمة وكل فرد في المنظومة يعرف دوره جيدا. تلك سياسة نتبعها منذ 1907 وحتى الآن".

إذا، هل اشتكى عبد الحفيظ لـ محمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب فايلر؟ سؤال أجاب عنه عبد الحفيظ ساخرا "تلك الأمور لا تحدث في الأهلي".

وأوضح "أن يدخل أي لاعب في خلاف مع رئيس نادي أو خلاف بين مدرب ورئيس نادي أو مدير الكرة مع مدرب، كل تلك الأمور لا تحدث أبدا في الأهلي. قد تحدث في أماكن أخرى ولكن ليس الأهلي".

وشدد "ما يقال ليس له أي أساس من الصحة. واقعة لا يمكن أن تحدث أبدا في الأهلي".

ملف كهربا وكينو والتجديد

أغلق عبد الحفيظ ملف الحديث عن فايلر، ليفتح ملف التعاقدات الجديدة.

هل وقع الأهلي مع كهربا؟ يُجيب عبد الحفيظ "لا أرغب في الحديث عن لاعب ليس في فريقي".

واستدرك "كهربا لاعب جيد بكل تأكيد ولكنه ليس في فريقي الآن لأتحدث عنه".

واستمر "أي لاعب ينضم جديد للفريق أو يرحل عن الفريق، يكون بأمر المدير الفني، وحتى اللحظة لم نتحدث مع فايلر عن ملف الصفقات الجديدة وكلامه هو الحاسم دائما".

وعن المفاوضات مع كينو لاعب بيراميدز السابق، قال عبد الحفيظ: "لم يحدث. ما أعرفه بأنه يعاني من إصابة كبيرة".

وأشار "حتى الآن لم يحدد فايلر طلباته في سوق الانتقالات".

وعن ملف التجديد للرباعي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان، قال مدير الكرة في الأهلي "دور الرباعي كبير جدا جدا مع الأهلي. التجديد يكون لها عوامل عديدة وشق فني وآخر إداري. ومرحلة فتح ملف التجديد ستكون في الفترة المقبلة".

بيان الأهلي

وتحدث عبد الحفيظ عن بيان الأهلي وقرار تأجيل المسابقة لبعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، قائلا: "الأولوية دائما لأمن مصر".

وشدد "الأهلي كان هدفه سير المسابقة بالجدول المعلن ولكن هناك ترتيب أولويات دائما، والأولوية الأولى لـ مصر".

ويرى عبد الحفيظ "الأهلي لم ينتصر أو يخسر بعد بيان اتحاد الكرة. لم ينتصر أي أحد ولم يخسر أي أحد. مصلحة مصر رقم 1 أمام الجميع".

اللجنة الخماسية ومسابقة الدوري

وتطرق عبد الحفيظ للحديث عن مسابقة الدوري، قائلا: "لم نعترض على أي شيء منذ بداية المسابقة لأننا نرغب في استمرار الدوري بشكل طبيعي".

وأردف "لعبنا أمام أسوان في الثالثة ظهرا وبعد 48 ساعة فقط من لقاء الإنتاج ولم نعترض. ظهرت الأخطاء التحكيمية بشكل كبير منذ بداية الدوري ولم نتحدث".

وفسر "نرغب في إيصال رسالة أننا أكثر جهة مساندة للمنظومة الرياضية في مصر".

وقلل عبد الحفيظ من أهمية "الانتماءات داخل اللجنة الخماسية" مشيرا إلى "الانتماءات ليست مهمة ولا ننظر لها نهائيا. الأفعال أهم من الانتماءات".

واستدرك "نحن لا نتعجل التقييم ولم نعترض منذ بداية الموسم، ولكن بكل تأكيد سنتحدث عندما تكثر تلك الأخطاء".

إفريقيا والزمالك

وكشف عبد الحفيظ عن تحديد موعد لقاء فريقه أمام النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا، قائلا: "تم إخطارنا بمواجهة النجم الساحلي في الـ 29 من شهر نوفمبر المقبل".

وأشار "مواجهة النجم الساحلي ستكون أول مباراة رسمية لـ الأهلي بعد فترة التوقف الحالي".

وتمنى عبد الحفيظ أن يكون نهائي دوري الأبطال هذا العام "مصريا بين الأهلي والزمالك. أتمنى ذلك ولكن مجموعتنا ليست سهلة وكذلك مجموعة الزمالك ليست سهلة".

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية في دوري الأبطال رفقة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

بينما يتواجد الزمالك في المجموعة الأولى رفقة مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في المباريات المقبلة من هنا

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