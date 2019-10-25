"أشعر بالضيق من تأجيل موعد القمة".. هكذا بدأ ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني لـ الزمالك حديثه مع FilGoal.com.

الزمالك انتصر على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف مقابل لا شيء ليتأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

انتصار جاء بعده راحة سلبية للاعبي الزمالك بسبب قرار إيقاف الدوري لحين نهاية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما. توقف "لن يكون في صالح الزمالك"، وفقا لمدرب الفارس الأبيض.

وقال ميتشو: "أنا مدرب ولست مسؤولا عن قرار تأجيل الدوري، ولكنني لا أتفق مع من يقول إن التأجيل في صالح الزمالك".

وأضاف في حواره مع FilGoal.com "تأجلت مباريات عديدة لـ الأهلي الموسم الماضي والدوري بأكمله تأجل، ولم يقل أحد إن هذا في صالح الأهلي".

وتابع "أشعر بالضيق من قرار تأجيل مواجهة الأهلي".

وأوضح "كنا جاهزين تماما للمباراة ولا أعرف لماذا تأجلت".

وأشار "لا تنسوا أن الوقت فقط هو ما وقف حائلا أمام الزمالك في لقاء السوبر ومنعنا من الفوز على الأهلي. كنا نحتاج لدقيقتين فقط لندرك التعادل".

وقلل ميتشو من "حالة الأهلي كانت أفضل من الزمالك قبل تأجيل القمة"، قائلا: "في مباريات الدربي حالة الفريق لا تحدد النتيجة. تلك من أساسيات كرة القدم".

ويرى ميتشو "من الطبيعي أن تغري حالة الأهلي أعين الجماهير الذين يشجعون الفريق ويتحدثون عن أفضليتهم، ولكن ليست الحالة فقط ما تحدد نتيجة الدربي".

وانتصر الأهلي على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير للسوبر المصري.

الأهلي تقدم بثلاثية جونيور أجايي وحسين الشحات، قبل أن يعود الزمالك بثنائية محمود علاء من علامة الجزاء.

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وكان من المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في الـ 19 من شهر أكتوبر الجاري ولكن أُجلت القمة لدواع أمنية، قبل أن يعلن اتحاد الكرة بعد ذلك تأجيل كل مباريات الدوري لحين نهاية بطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

وتطرق مدرب الزمالك في حديثه مع FilGoal.com للحديث عن الوصول لمجموعات إفريقيا، قائلا: "أحمد الله على التأهل ولكن الأفضل لم يأت بعد".

وأوضح "أعرف لماذا تراجعنا عن المستوى الذي ظهرنا به في مباريات الكأس. أضع يدي على الأسباب وسأعمل عليها خلال الفترة المقبلة".

وأكمل حديثه قائلا: "سأواصل العمل والبحث عن حلول وسنرى ما سيحدث".

ووصل الزمالك لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ليتواجد في المجموعة الأولى رفقة مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد بريميرو دي أجوستو.

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ورفض ميتشو ما يُقال عن تدخل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك في عمله، قائلا: "حتى الآن رئيس الزمالك يتعامل معي بكل احترافيه".

وأتم "لا يوجد أي تدخلات في عملي ولا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك".

لاعبو الزمالك حصلوا على راحة سلبية لمدة 6 أيام وذلك بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي والوصول لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

عقب نهاية فترة الراحة السلبية، سيدخل الزمالك في معسكر مغلق في القاهرة لمدة أسبوع حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

ويحتل الزمالك المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل.

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