ديانج ولاعب باريس في قائمة منتخب مالي الأوليمبي وغياب بطلي كأس إفريقيا للشباب

في الثامن من نوفمبر المقبل سيكون أليو ديانج لاعب وسط الأهلي على موعد مع مواجهة أمام زميليه رمضان صبحي وصلاح محسن حين تفتتح مالي مبارياتها في كأس إفريقيا للاعبين تحت 23 عاما بمواجهة الفراعنة على ملعب القاهرة الدولي.

وانضم ديانج، المنتقل في يوليو الماضي من مولودية الجزائر إلى الأهلي، لقائمة منتخب مالي المكونة من 21 لاعبا والتي يغيب عنها سيكو كويتا ومحمد كامارا لاعبي نادي ريد بول سالزبورج النمساوي المتوجين بكأس إفريقيا للشباب في فبراير الماضي.

واختار المدرب فاجنيري ديارا اللاعبين التاليين للمشاركة في البطولة التي تنتهي في 22 نوفمبر المقبل، يوسف كويتا (حارس مرمى - جيرونا الإسباني) صامويل ديارا (حارس مرمى - كولتورال ليونيسا الإسباني) دريسا كوياتي (حارس مرمى - هافيا الغيني) يوسف تراوري (لاعب وسط - أوليمبك خريبكة المغربي) سياكا باجايوكو (مدافع - الصفاقسي التونسي) علي مالي (مهاجم - بالق أسيرسبور التركي) أليو ديانج (لاعب وسط - الأهلي المصري) ماهارافا تاندينا (لاعب وسط - ملادوست البوسني) إبراهيما كوني (مهاجم - هاوجسوند النرويجي) إبراهيم كاني (مدافع - فورسكلا بولتافا الأوكراني) - كليمون بوباكار كانوتي (مدافع - ليباجا اللاتفي) - بوباكار تراوري (مهاجم - ميتز الفرنسي) آداما ديارا (لاعب وسط - كولتورال ليونيسا الإسباني) سيدو نداوبويليبي (لاعب وسط - بلدية آكهيسار سبور التركي) فيليكس كاماتي (مدافع - أوليمبيك دي ميسيرا المالي) بوراما دومبيا (مدافع - ستاد مالي المالي) البلال توري (مهاجم - أفريك فوتبول إيليت المالي) ديادي ديانكا سامادياري (لاعب وسط - يلين أوليمبيك المالي) موسى باجايوكو (لاعب وسط - أدانا سبور التركي) سوليماني جاساما (مدافع - سان سيباستيان دي لوس رييس الإسباني) موسى سيساكو (مدافع - باريس سان جيرمان الفرنسي).

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وكشف المدرب في مؤتمر صحفي أعلن فيه أسماء قائمته أنه سيتجه إلى قطر يوم الإثنين لخوض مباراتين وديتين قبل العودة بعد أيام إلى القاهرة.

وتلعب مالي في المجموعة الأولى مع مصر والكاميرون وغانا وتضم المجموعة الثانية نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

وتستضيف مصر مباريات البطولة على ملعبي القاهرة والسلام.

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