رودجرز يكشف رسالة بين الشوطين التي دفعت لاعبي ليستر لاكتساح ساوثامبتون

حقق ليستر سيتي نتيجة تاريخية باكتساحه ساوثامبتون بتسعة أهداف نظيفة ليصبح الفوز الأكبر في تاريخ البريمييرليج، وهذه النتيجة كان خلفها كلمات من المدرب براندن رودجرز.

ليستر سيتي أجهز على مضيفه ساوثامبتون وسحقه بتساعية، على ملعب سانت ماري، بالجولة العاشرة للدوري الإنجليزي، ليحقق عدة أرقام قياسية.

ورودجرز قال عقب المباراة: "فخور للغاية بأداء فريقي لأنه يمكن أن يصبح اللعب أمام عشرة لاعبين صعبا للغاية، ولكننا أدينا جيدا فيما يخص الحدة وتناقل الكرة والسرعة التي فعلنا بها ذلك".

وأضاف لشبكة سكاي سبورتس "فخور بفريقي وبعقليته في الحفاظ على الكرة ومواصلة الدفع لذا فإنهاء المباراة بنتيجة 9 أهداف جدير بالملاحظة".

وعن سر زيادة الغلة واستمرار النسق رغم التقدم بخماسية بعد الشوط الأول "قلت لهم بين الشوطين أن يلعبوا بانطلاق وأريحية وسرعة، وأن يحافظوا على أسلوبهم، وأن يعاقبوهم".

وأشار "أعتقد أن الأمر صعب على رالف (هازنهاتل) -مدرب ساوثامبتون- لأنه في الجانب الآخر عندما تستقبل هذه الأهداف يكون الأمر قاسيا، ولكن علينا القيام بوظيفتنا وتسجيل أكبر كم من الأهداف والحفاظ على نظافة شباكنا".

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التساعية تناوب على تسجيلها: أيوزي بيريز (3 أهداف)، وجيمي فاردي (3 أهداف)، وبن تشيلويل، ويوري تيليمانس، وجيمس ماديسون.

ليرفع ليستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، فيما تجمّد رصيد ساوثامبتون عند 8 نقاط في المركز 18.

هذا الفوز هو الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي بشكله الحديث منذ انطلاقه عام 1992، بالتساوي مع فوز مانشستر يونايتد على إبسويتش تاون 9-0 في مارس 1995.

كما أنه أكبر انتصار خارجي لأي فريق في أي مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد أيضا يوم أرض نوتنجهام فورست في فبراير 1999.

الطريف أن ليستر سيتي كان قد خاض 9 مباريات سابقا أيام الجمعة في الدوري الإنجليزي لم يفز في أيٍ منها، قبل أن يفك عقدته بتساعية في شباك مضيفه.

كارثة في سانت ميري، أعيدوا لجماهير ساوثامبتون أموالها.

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