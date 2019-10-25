دائما ما تشبثت الحكايات بمخيلاتنا، عرفناها صغارا كحواديت، وبقيت معنا كبارا كقصص تثير الخيال الجمعي بل حتى أدعي البعض أنها سبب بقاء الحضارة البشرية حتى الآن.

أيا ما كانت الحكاية في نظرك فإنها ستبقى طالما بقي البشر.. وأيا ما كانت في نظرك فإنها ستبقى حاضرة في ذاكرة الرياضة.

مرحبا بكم في ثالث حلقات بودكاست "حكايات" من FilGoal.com، حيث نقص عليكم أبرز حكايات عالم الرياضة.

استمع أيضا - (حكايات (1).. العبودية التي قادت البرازيل للسيطرة على العالم)

وموعدنا اليوم مع قصة عن التضحية بالمجد من أجل حرية بلادك.. قصة منتخب ساهم في تحرر بلاده.

استمع إلى قصة النجم رشيد مخلوفي والمنتخب الذي وفّر 10 سنوات على الجزائر في رحلة الاستقلال.

يمكنكم الاستماع من هنا:

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