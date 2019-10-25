خاص كيف يُفكر الزمالك خلال فترة توقف الدوري

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 - 20:50

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - الزمالك

هل سيعسكر الفريق داخل مصر؟ هل سيلعب مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري؟ كيف يفكر الزمالك خلال تلك الفترة؟ أسئلة يُجيب عنها FilGoal.com.

لاعبو الزمالك حصلوا على راحة سلبية لمدة 6 أيام وذلك بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي والوصول لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

عقب نهاية فترة الراحة السلبية، سيدخل الزمالك في معسكر مغلق في القاهرة لمدة أسبوع حسبما علم FilGoal.com.

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وسيشهد المعسكر إقامة مباراة ودية لم يتحدد طرفها حتى الآن.

معسكر الزمالك في القاهرة سيشهد تواجد كل المجموعة التي غائب مؤخرا عن المشاركة بسبب الإصابة مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الغني ومحمد حسن.

ماذا بعد معسكر القاهرة؟ علم FilGoal.com بإن تحديد موقف إقامة جهاز الزمالك لمعسكر جديد ولكن خارج القاهرة سيكون بناءً على التقرير الفني عقب نهاية معسكر القاهرة.

الجهاز الفني سيحدد كل الإيجابيات والسلبيات عقب نهاية معسكر القاهرة، وبناءً على ذلك سيتحدد هل يستمر الفريق في معسكر القاهرة أم يتجه خارج البلاد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك عقب استئناف مسابقة الدوري من هنا

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