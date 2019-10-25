فيديو في الجول – لماذا نُحب الكرة.. أشياء قد تساعدك في الحياة

"خليك ضيع وقتك ورا حتة جلد ومبتستفيدش حاجة" كلمات تسمعها يوميا من أي شخص حينما تتابع كرة القدم.

لكن رغم ذلك فإن حبنا لكرة القدم يعطينا الكثير من الأشياء المفيدة.

فما هي؟

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