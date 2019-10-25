فيديو في الجول – لماذا نُحب الكرة.. أشياء قد تساعدك في الحياة

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 - 14:52

كتب : FilGoal

متابعو كرة القدم

"خليك ضيع وقتك ورا حتة جلد ومبتستفيدش حاجة" كلمات تسمعها يوميا من أي شخص حينما تتابع كرة القدم.

لكن رغم ذلك فإن حبنا لكرة القدم يعطينا الكثير من الأشياء المفيدة.

فما هي؟

أخبار متعلقة

مؤتمر كلوب: تشامبرلين لم يسبب لي صداعا.. والبدلاء رائعين أنا مارادونا - (9) أنا مدرب ورئيس نابولي.. ودفعت ديوني بسبب إنجاز أهم من المونديال مارادونا يطلب من رئيس نابولي الإبقاء على ميرتينز.. وعرض للبلجيكي

شاهد الفيديو

طالع أيضا

تياجو موتا.. 2-7-2 وثورة حارس المرمى

نادر شوقي: أندية إيطالية تراقب رمضان صبحي

وكيله: طُلب من فتحي إعطاء شارة قيادة المنتخب لـ صلاح.. قد لا يستمر إذا حدث ذلك

المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط

تحديد موعد عملية صليبي محمد محمود "إذا ثُبتت الإصابة"

كرة القدم

نرشح لكم

أخر الأخبار

تأجيل 14 مباراة في تمهيدي كأس مصر 13 دقيقة | مصر
قائمة البرازيل – استدعاء زميل تريزيجيه ومهاجم ريال مدريد لمواجهة كوريا الجنوبية والأرجنتين 23 دقيقة | أمريكا
مؤتمر لامبارد: غياب 4 لاعبين للإصابة.. ولدى بيرنلي ثنائي هجومي يُسبب المشاكل 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا: تألق سترلينج يعود إليه.. وموعد عودة رودري 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليفربول يحصل على الضوء الأخضر للتوقيع مع "نايكي" ساعة | الدوري الإنجليزي
فيديو في الجول – لماذا نُحب الكرة.. أشياء قد تساعدك في الحياة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 2 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 3 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا 4 اتحاد الكرة: تأجيل القمة لنهاية الدور الأول.. والجولة الخامسة بعد بطولة إفريقيا

قد ينال إعجابك