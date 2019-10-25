بالفيديو – أعيدوا أموال التذاكر.. ليستر يُعدم ساوثامبتون بتساعية قياسية

كتب ليستر سيتي تاريخا ساحقا بفوزه 9-0 على ساوثامبتون، ليحقق أكبر انتصار في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ليستر سيتي أجهز على مضيفه ساوثامبتون وسحقه بتساعية، على ملعب سانت ماري، بالجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

هل أنتم جاهزون لتقرير الأرقام القياسية التي تحطمت في تلك المباراة؟

التساعية تناوب على تسجيلها: أيوزي بيريز (3 أهداف)، وجيمي فاردي (3 أهداف)، وبن تشيلويل، ويوري تيليمانس، وجيمس ماديسون.

ليرفع ليستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، فيما تجمّد رصيد ساوثامبتون عند 8 نقاط في المركز 18.

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ساوثامبتون تعرض لهزيمته السادسة هذا الموسم وباتت إقالة مدربه رالف هاسنهوتل وشيكة. فيما واصل ليستر انطلاقته المبهرة بقيادة براندن رودرجز.

هذا الفوز هو الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي بشكله الحديث منذ انطلاقه عام 1992، بالتساوي مع فوز مانشستر يونايتد على إبسويتش تاون 9-0 في مارس 1995.

كما أنه أكبر انتصار خارجي لأي فريق في أي مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد أيضا يوم أرض نوتنجهام فورست في فبراير 1999.

الطريف أن ليستر سيتي كان قد خاض 9 مباريات سابقا أيام الجمعة في الدوري الإنجليزي لم يفز في أيٍ منها، قبل أن يفك عقدته بتساعية في شباك مضيفه.

أما فاردي وأيوزي فباتا ثاني ثنائي يسجل 3 أهداف لكل منهما في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي، بعد جيرمان بينانت وروبير بيريس لـ أرسنال في مايو 2003، يومها تحقق ذلك أمام ساوثامبتون أيضا.

بل سجل أيوزي ثلاثيته الثانية على التوالي في شباك ساوثامبتون بالتخصص بعد أن فعله بقميص نيوكاسل يونايتد الموسم الماضي.

المباراة كشفت عن وجهها سريعا منذ الدقيقة العاشرة عندما وجد ساوثامبتون نفسه متأخرا في النتيجة والعدد في ضربة واحدة.

تشيلويل تقدّم للضيوف بالهدف الأول، وبينما احتفل لاعبو ليستر بالهدف، أظهرت تقنية الفيديو تدخُل عنيف على أيوزي بيريز بواسطة ريان بيرتراند.

ليُشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه الظهير الإنجليزي، ويضطر ساوثامبتون للعب 80 دقيقة تقريبا بعشرة لاعبين.

مصائب القديسين تواصلت عندما تلقت شباكهم هدفا ثانيا في الدقيقة 17 بواسطة البلجيكي تيليمانس الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء عانقت شباك أندي جون حارس المرمى الذي لن يكون له لا حول ولا قوة في هذه المواجهة.

الإعصار تواصل بهدف ثالث للإسباني أيوزي بيريز في الدقيقة 19 بعد عمل جماعي رائع بين أفراد ليستر.

بيريز استكان 20 دقيقة وأضاف الرابع في الدقيقة 39 بتسديدة على الطائر بعد عرضية تشيلويل.

قبل أن يكمل فاردي خماسية الشوط الأول في الدقيقة الأخيرة منه إثر خطأ دفاعي قاتل استغله بترويض محكم ومراوغة سلسلة وتسديدة مباشرة.

ليستر لن يهدأ في الشوط الثاني، وسيكتفي بإضافة أربعة أهداف إضافية.

أيوزي أكمل الهاتريك في الدقيقة 57 بعد تمريرة هارفي بارنز المتقنة التي وضعته في مواجهة المرمى.

ثم أضاف فاردي السابع برأسية في الدقيقة 58 بعد عرضية تشيلويل.

أما الثامن فسجله ماديسون المتخصص من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 58.

والتاسع اختتم به فاردي المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة تحصل عليها بنفسه ونفذها بنجاح.

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