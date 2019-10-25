مجموعة الأهلي – الأزمات تلاحق النجم الساحلي.. استقالة نائب الرئيس

تتواصل الأزمات في محيط نادي النجم الساحلي، فبعد تقدم رضا شرف الدين رئيس النادي باستقالته من منصبه، جاء وقت استقالة نائب الرئيس أيضا.

وتقدم الحبيب السايح نائب رئيس مجلس إدارة النجم الساحلي باستقالته من منصبه، حسبما كشفت قناة "التاسعة التونسية" وكذلك إذاعة موزاييك التونسية.

في الـ 18 من شهر أكتوبر الحالي استقال رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي من منصبه، ليصبح الحبيب السايح نائب الرئيس هو المكلف برئاسة النادي، وفقا للوائح النادي.

والآن في الـ 25 من شهر أكتوبر يتقدم الحبيب السايح باستقالته، وبالتالي "أصبحت الهيئة الحالية للنجم الساحلي غير قانونية بما أن الرئيس ونائبه قد تقدما باستقالتهما"، وفقا للإذاعة التونسية.

ومن المنتظر أن تتم الدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية استثنائية في أقرب وقت لانتخاب مجلس إدارة جديد لـ النجم الساحلي.

وقبل ذلك، استقال كريم حقي المدير الرياضي في النادي من منصبه بسبب "تراجع إدارة النجم عن التعاقد مع المدرب الفرنسي البارت كارتير"، وفقا للتقارير التونسية.

ويعيش النجم الساحلي حالة من التخبط الإداري بعدما تراجع عن تعيين المدرب الفرنسي ألبيرت كارتير.

المدرب الفرنسي وصل في وقت سابق إلى سوسة لإتمام الاتفاق مع النجم الساحلي، قبل أن يتراجع الأخير عن التعاقد مع المدرب.

مجلس إدارة النجم الساحلي قرر إقالة فوزي البنزرتي في وقت سابق مع تعيين رفيق المحمدي وعماد بن يونس بشكل مؤقت.

بعدها رحل الثنائي رفيق المحمدي وعماد بن يونس من منصبه كمدير فني مؤقت للفريق، وتولى المهمة نوفل شبيل، قبل أن يعود النادي في قراره مرة أخرى ويُعيد رفيق وبن يونس من جديد.

ويقع النجم الساحلي مع الأهلي في المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا بجانب الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويفتتح الأهلي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة النجم الساحلي في سوسة في الـ 29 من شهر نوفمبر المقبل.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي من هنا

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