فان بيرسي: أرسنال يفقد 15 نقطة سنويا من الركلات الثابتة.. واللاعبون لا يخشون إيمري

انتقد روبن فان بيرسي قائد أرسنال الأسبق، تعامُل أوناي إيمري مدرب الفريق الحالي مع الركلات الثابتة.

أرسنال حقق فوزا صعبا على ضيفه فيتوريا جيمارايش البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء الخميس في الدوري الأوروبي.

وخلال تحليل المباراة عبر بي.تي. سبورت، سُئل فان بيرسي عما إذا كان أرسنال قد تطور بعد رحيل أرسين فينجر.

فجاءت إجابة الهداف التاريخي لـ هولندا مباشرة: "لا أعتقد أن أرسنال تحسّن منذ رحيل فينجر".

وانتقد فان بيرسي المدرب الحالي إيمري: "لا أعتقد إيمري على تواصل جيد مع اللاعبين، الفريق لا يزال ضعيفا في الركلات الثابتة، وهذه كانت مشكلة من وقت تواجدي في النادي".

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وأكمل: "يجب أن يتحمّل الجميع المسؤولية، هل يلعب الفريق بدفاع المنطقة أم دفاع الرجل لرجل؟".

وواصل: "أعتقد أنه عندما تعاني في الركلات الثابتة، فعليك أن تدافع بنظام رجل لرجل، لأنك عندها تختار المهاجم الذي ستراقبه وتكون مسؤولا عنه، يكون صراعا فرديا".

واسترجع فان بيرسي ما حدث أمام شيفيلد: "في الأسبوع الماضي استقبل أرسنال هدفا من ركلة ركنية. وقلت قبل عدة أسابيع أن أرسنال يخسر ما بين 12 إلى 15 نقطة سنويا بسبب الركلات الثابتة، وهذا يجب أن يتوقف".

وأكد: "يجب أن يجد الفريق حلا".

واستدرك: "أنا لا أحكم على المدرب من مباراة الليلة فقط، بل بناءً على ما تم خلال الأشهر الماضية والعام الماضي".

وألمح فان بيرسي إلى عدم بذل بعض اللاعبين لجهد كافٍ: "على اللاعبين أن يتراجعوا لتأدية المهام الدفاعية، لأن التغاضي عن ذلك أمر خطير".

وأتم محملا إيمري المسؤولية: "لو كان مدربك قويا، وأنت متمركز في وسط الملعب ورأيت خطورة على دفاع فريقك، فإنك سترتد فورا إلى الخلف حفاظا على حياتك، لأنك إن لم تفعل ذلك فسيعاقبك المدرب".

ولعب فان بيرسي في صفوف أرسنال ما بين 2004 و2012، وفي موسمه الأخير كان هدافا للدوري الإنجليزي بـ 30 هدفا قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد.

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