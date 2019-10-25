لا مزيد من الخطوط البرتقالية؟ مازيمبي يجدد ملعبه قبل استقبال الزمالك

سيكون الزمالك على موعد مع اختبار قاري صعب يوم 29 نوفمبر المقبل، عندما يحل ضيفا على تي. بي. مازيمبي الكونغولي، لكن دون الخطوط البرتقالية هذه المرة ربما.

الموقع الرسمي لنادي مازيمبي نشر صور تحديثات ملعبه الذي يحمل اسمه، بعد أن وُضع النجيل الصناعي الجديد.

الملعب مُغلق للتحديثات منذ 21 مايو الماضي، وخلال هذه الأشهر خاض مازيمبي مبارياته الداخلية بشكل مؤقت على ملعب فريدريك كيباسا ماليبا.

وذكر نادي مازيمبي أن التحديثات في ملعبه تتم بشكل متسارع، فيما قال موقع FootRDC الكونغولي أن افتتاح الملعب قد يتم خلال 20 يوما.

وكانت الخطوط البرتقالية في جنبات الملعب هي سمته المميزة، إذ رُسمت دوما منطقة جزاء صغيرة خطها العرضي يلامس الخط الجانبي للملعب.

ولا يُعرَف إن كانت إدارة الملعب ستعكف على نفس هذا التخطيط غير المألوف بعد التجديد واستحداث نجيل صناعي مميز تفاخر به النادي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

ويقع مازيمبي في المجموعة الأولى بدور الـ 16 لدوري أبطال إفريقيا رفقة الزمالك، وزيسكو يونايتد الزامبي، وبريميرو دي أجوستو الأنجولي.

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