"قل مرحبا ونظف طاولتك".. كيف غيّرت تفاصيل كلوب ليفربول

بعض التفاصيل الصغيرة يمكنها أن تمنحك الكثير لما تُمثله من رمزية، وتلك التفاصيل كانت أول خطوة لتغيير ليفربول من جانب المدرب يورجن كلوب.

تحية زملائك وتنظيف طاولتك بعد تناول الطعام كانتا جزءا من تلك التفاصيل التي فرضها كلوب عند قدومه إلى الريدز، حسبما كشف ديان لوفرين مدافع الفريق.

ويؤمن لوفرين أن تلك الأمور ساعدت على زيادة قيمة الاحترام داخل غرف الملابس وهو ما ترك أثره العظيم على الفريق ككل، وفي أرضية الميدان.

ليفربول يتستضيف توتنام -يوم الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي- الفريق الذي لعب أمامه كلوب أولى مواجهاته مع الريدز عند توليه المسؤولية في لقاء انتهى بالتعادل السلبي قبل نحو 4 سنوات.

ولوفرين كان أحد القلة الباقين في الفريق منذ تلك المواجهة ليحكي عن كواليس التحول مع قدوم الألماني.

ويقول لصحيفة "جارديان": "بدأنا في الإيمان بأنفسنا عندما قال كلوب: علينا أن نتحول من متشككين إلى مؤمنين. أظن أن تفاصيل مثل قول صباح الخير للجميع وتنظيف طاولتك بعد تناول الطعام تفتقدها العديد من الأندية".

"عندما ترى شخصا كبيرا في السن ستقول: صباح الخير، إنه يتعلق بالاحترام. عندما يكون لديك هذا خارج الملعب ستشعر به أيضا في الملعب".

"إنها أشياء بسيطة. يتعلق الأمر بالطعام أيضا. أحضر يورجن أشخاصا هم الأفضل في هذه المواقف [رئيسة التغذية، منى نيمير، من بايرن ميونيخ في يوليو 2016]. هو يعرف ما يفعله".

لوفرين تواجد في رحلة تطور ليفربول مع كلوب وتنامي شخصية وقوة الفريق، وبعدما كان ليفربول يحتل المركز العاشر ويتعادل سلبيا مع توتنام، بات الآن بطلا لأوروبا بعد التفوق على نفس الفريق في نهائي دوري الأبطال.

ويتحدث عن ذلك "يمكن أن تتغير الأمور بسرعة. منذ ثلاث أو أربع سنوات لم تكن لدينا أفضل بداية، ومع التحسن والإيمان وعمل الفريق، يمكنك تحقيق أي شيء. هذا ما أخبرنا به كلوب".

"الجزء الأكثر صعوبة من الوصول للقمة البقاء فيها. عندما تسقط في بعض الأحيان فإن الأمر يتعلق بإظهار قوتك الداخلية أو ما يتعلق بشخصية الفريق للعودة من جديد".

وأتم "أظن أننا تعلمنا كثيرا من أخطائنا في المواسم الماضية وأعتقد أننا على الطريق الصحيح. لقد قال كلوب لنا إن هزيمتنا في نهائي الأبطال أمام ريال مدريد ثم العودة من جديد والفوز بالبطولة أمر استثنائي للغاية. هذا يحكي الكثير عن الفريق".

منذ قدوم مدرب بروسيا دورتموند السابق إلى مقاطعة ميرسيسايد تغيرت الكثير من الأشياء في ليفربول الذي غاب عنه لقب الدوري الإنجليزي منذ ما يقرب من 30 عاما، وكانت آخر بطولاته في 2012 بتحقيق كأس الرابطة.

وفي 2015 بدأت الرحلة التي انتهت الموسم الماضي بالتتويج بلقب سادس لدوري أبطال أوروبا، وقتال على لقب البريمييرليج انتهى بالخسارة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي في موسم تنافسي تاريخي.

223 مباراة محصلة اللقاءات التي أدارها كلوب لينتصر في 131 مواجهة ويتعادل في 53 ويسقط في 39.

وبداية الموسم الجاري أظهرت الكثير مما يشي به مستقبل الفريق، إذ حققوا 8 انتصارات خلال 9 جولات مع تعادل وحيد أمام مانشستر يونايتد ليضمنوا الصدارة بفارق 5 نقاط عن السماوي.

أما أوروبيا فقد استعاد الفريق زمام الأمور بعد انتصاره العريض على جينك البلجيكي 4-1 في ثالث جولات دور المجموعات ليحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن نابولي المتصدر.

وجماهير آمال الريدز في كل مكان معلقة الآن على تحقيق الحلم الغائب منذ فترة طويلة.. الدوري الإنجليزي، فهل ينجح كلوب ولاعبوه؟

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