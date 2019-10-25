مؤتمر كلوب: تشامبرلين لم يسبب لي صداعا.. والبدلاء رائعون

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 - 14:44

كتب : FilGoal

مؤتمر كلوب قبل لقاء توتنام

لا يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن تألق أليكس تشامبرلين وتسجيله لهدفين في شباك جنك في دوري أبطال أوروبا سبب له صداعا في اختيارات تشكيله.

وتحدث يورجن كلوب في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "هدفا تشامبرلين لم يسببا لي أي صداع، كانا رائعين فقط".

وامتدح يورجن كلوب بدلاء فريقه وتأثيرهم بعد المشاركة مباشرة وقال: "آدم لالانا قدم مباراة رائعة أمام مانشستر يونايتد وسجل هدف التعادل".

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وأضاف "البدلاء كان لهم تأثير كبير في الفترة الأخيرة".

وانتقل كلوب للحديث عن لقاء توتنام المقبل ومعاناة السبيرز من اهتزاز النتائج وقال: "لم أفكر فيما يحدث لهم، ولا أستطيع التعليق أو التوقع بشكل جيد".

وبرر "لا أستطيع الحكم من الخارج على الموقف ولكن هذه هي كرة القدم، بالتأكيد لم ينس لاعبو توتنام الكرة فهم لديهم العديد من اللاعبين الرائعين مثل هاري كين وسون وديلي آلي وكريستيان إريكسن".

وعن حالة المصابين قال كلوب: "أرنولد بخير إن لم يحدث أي جديد، وجويل ماتب علي رؤية حالته أولا لأنني لم ألتق به".

وأتم "أما شاكيري فيحتاج لبعض الوقت لأن عضلاته الكبيرة تحتاج لوقت أطول للراحة".

ويواجه ليفربول منافسه توتنام الأحد المقبل في عاشر جولات الدوري الإنجليزي في ملعب أنفيلد.

ويتصدر ليفربول الدوري بـ25 نقطة فيما يأتي توتنام سابعا بـ12 نقطة.

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