سبورة في الجول – لماذا عانى الزمالك دفاعيا ضد جينيراسيون.. وخدعة بنشرقي

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 - 11:36

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الزمالك

لماذا عانى الزمالك دفاعيا أمام جينيراسيون فوت؟ وكيف يقوم أشرف بنشرقي بخدعة تفيد الفريق الأبيض هجوميا؟

أحمد عز الدين يشرح كل هذا في الحلقة الجديدة من سبورة في الجول في الحديث عن لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت.

وفاز الزمالك على جينيراسيون فوت أمس الخميس بهدف دون رد في ملعب السلام في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا وضمن تأهله لدور المجموعات.

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