سبورة في الجول – لماذا عانى الزمالك دفاعيا ضد جينيراسيون.. وخدعة بنشرقي

لماذا عانى الزمالك دفاعيا أمام جينيراسيون فوت؟ وكيف يقوم أشرف بنشرقي بخدعة تفيد الفريق الأبيض هجوميا؟

أحمد عز الدين يشرح كل هذا في الحلقة الجديدة من سبورة في الجول في الحديث عن لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت.

وفاز الزمالك على جينيراسيون فوت أمس الخميس بهدف دون رد في ملعب السلام في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا وضمن تأهله لدور المجموعات.

video:1

طالع أيضا

تياجو موتا.. 2-7-2 وثورة حارس المرمى

نادر شوقي: أندية إيطالية تراقب رمضان صبحي

وكيله: طُلب من فتحي إعطاء شارة قيادة المنتخب لـ صلاح.. قد لا يستمر إذا حدث ذلك

المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط

تحديد موعد عملية صليبي محمد محمود "إذا ثُبتت الإصابة"