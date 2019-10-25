نتائج تمهيدي كأس مصر.. فوز منتخب السويس في جولة بلا مفاجآت

انتهت مباريات اليوم الأول من دور تمهيدي كأس مصر، بلا مفاجآت فلم تقدر أندية الدرجة الثالثة من إقصاء أندية الدرجة الثانية.

لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري قررت في وقت سابق تأجيل 14 مباراة كان مقرر إقامتهم يوم السبت في الدور التمهيدي للبطولة.

وجاء قرار التأجيل بسبب موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد خلال الأيام الماضية. (طالع التفاصيل)

ونجح منتخب السويس في الفوز على شركة مصر للإسكان بهدف مقابل لا شيء عن طريق محمد ناجح.

بينما انتصر فريق الترسانة على السادس من أكتوبر برباعية مقابل هدفين.

وفاز فريق الزرقا خارج ملعبه بهدف مقابل لا شيء لـ محمد مانجا أمام كوكاكولا.

وانتصر النجوم على سيراميكا بركلات الترجيح 6-5 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

واكتسح نادي النصر ضيفه جمهورية بشبين برباعية مقابل لا شيء بفضل ثنائية أحمد كالوشا وجودة أيمن.

وفي لقاء آخر تخطى فريق الإعلاميين نظيره ديروط بركلات الترجيح، كما فاز بني سويف على سوهاج بركلات الترجيح أيضا.

وودع فريق بترول أسيوط البطولة بعد الخسارة أمام المنيا بهدفين مقابل لا شيء.

وتمكن فريق فاركو من الفوز على مالية كفر الزيات برباعية مقابل هدف.

وقاد محمود إبراهيم "أجوجو" فريقه المريخ للانتصار على الداخلية بهدفين مقابل هدف، رغم تقدم الأخير بهدف في البداية.

وشهدت مواجهة مركز شباب أبو المطامير مع دكرنس حماس كبير من الفريقين إلى جانب خروج أيمن الجمل مدرب دكرنس مطرودا، في لقاء انتهى بفوز دكرنس بثلاثية مقابل هدف.

وحقق فريق بلدية المحلة الانتصار على مركز شباب ديرب نجم بثلاثية مقابل هدف، كما انتصر فريق تليفونات بني سويف على أسمنت أسيوط بهدف مقابل لا شيء.

ونجح فريق بتروجت في إكمال مشواره في بطولة كأس مصر بعد الفوز على بهتيم بهدفين مقابل هدف.

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