أتم الأهلي اتفاقه مع النجم الساحلي ومهاجمه السابق ولاعب الفريق التونسي الحالي سليماني كوليبالي على تسديد غرامة قدرها مليون و400 ألف دولار.

فكيف سيتم سداد تلك المستحقات؟ FilGoal.com يكشف.

تم الاتفاق يوم الإثنين الماضي عقب سفر عضو مجلس الإدارة خالد مرتجي والمحامي السويسري مونتيري إلى تونس للاجتماع بمسؤولي النجم الساحلي وتم توقيع الاتفاق بحضور لاعب الفريق الأحمر السابق أنيس بوجلبان.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي سيحصل على 200 ألف دولار خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق.

أما القسط الثاني فستبلغ قيمته 400 ألف دولار وسيحصل عليهم الأهلي في شهر يوليو من عام 2020.

وسيحصل الأهلي على 400 ألف دولار أخرى في القسط الثالث في شهر يناير من عام 2021، ومثلهم في شهر يوليو.

يذكر أن عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات في الأهلي كان قد قال في وقت سابق عبر قناة النادي التليفزيونية:"في البداية اقترح مسؤولو النجم الساحلي سداد 900 ألف دولار على 5 سنوات، ولكن تمسكنا بحقنا التام في الغرامة التي فرضها الاتحاد الدولي بقيمة مليون و400 ألف دولار".

وأضاف "هذا ليس انتقاما من اللاعب أو عملية تجارية قيد التفاوض، ولكن طالما جاءني حق، لماذا أفرط به؟".

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