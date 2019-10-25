تأجيل 14 مباراة في تمهيدي كأس مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري تأجيل 14 مباراة في الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر كان مقرر إقامتها غدا السبت.

قرار التأجيل لعدم صلاحية الملاعب بعد موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن تحدد إدارة المسابقات غدا السبت مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة.

قائمة المباريات المؤجلة:

سبورتنج - بني عبيد

الرجاء - الأوليمبي

أبو قير للأسمدة - شربين

بيلا - بلطيم

الجزيرة بالضبعة - الحرية بمطروح

نهضة العامرية - القباري

عرب الرمل - المطرية بالدقهلية

عمال المنصورة - السنبلاوين

ألعاب دمنهور - ميت الخولي

العبور بالأسكندرية - المنصورة

اتحاد نبروه - الحامول

غزل المحلة - كفر الشيخ

عثماثون طنطا - الحمام

غزل شبين - المعمورة

ويخوض 35 ناديا في الدرجة الثانية مباريات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر يومي الجمعة والسبت بعد اعتذار نادي شبان قنا عن المشاركة (طالع التفاصيل).

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