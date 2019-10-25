في الدرجة الثانية - مواجهات ثنائية في تمهيدي كأس مصر تحت تهديد الأمطار

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 - 13:20

كتب : رضا السنباطي

بتروجت - جمهورية شبين - الدرجة الثانية

يخوض 35 ناديا في الدرجة الثانية مباريات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر يومي الجمعة والسبت بعد اعتذار نادي شبان قنا عن المشاركة.

وتجمع 9 مباريات مواجهات بين أندية الدرجة الثانية.

أبرز المواجهات بين النجوم مع سيراميكا، والإعلاميين أمام ديروط، والمنيا ضد بترول أسيوط، وسوهاج مع بني سويف.

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بالإضافة إلى لقاء المريخ مع الداخلية، وكوكاكولا أمام الزرقا، والنصر مع الجمهورية بشبين اليوم الجمعة.

وغدا السبت يلتقي الأوليمبي مع الرجاء والمالية بكفر الزيات مع فاركو.

بينما يواجه 17 ناديا من الدرجة الثانية منافسين من القسم الثالث.

وتجمع باقي المواجهات البنك الأهلي مع جينيس، والقناة مع السكة الحديد، والترسانة مع السكة الحديد، ومركز شباب أبو المطامير مع دكرنس.

وبلدية المحلة مع مركز شباب ديرب نجم، وألعاب دمنهور مع مركز شباب ميت الخولي، ومركز شباب العبور بالاسكندرية مع المنصورة.

وأيضا مباريات غزل المحلة مع كفر الشيخ وعثماثون طنطا مع الحمام، والالومنيوم مع المراغة وشركة مصر للإسكان مع منتخب السويس، وأبو قير للاسمدة مع شربين وبيلا مع بلطيم، وطهطا مع ناصرالفكرية وأسمنت أسيوط مع تليفونات بني سويف.

وأخيرا المدينة المنورة مع الفيوم وبتروجت مع بهتيم.

وتخشي الأندية تأجيل مبارياتها بسبب الأمطار وعدم تعويضهم بالتكلفة المادية.

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