إبراهيموفيتش: ماذا يفعل حكام الـ VAR؟ يشربون القهوة.. وإذا رحلت لن يتذكر أحد الدوري الأمريكي

صب السويدي زلاتان إبراهميوفيتش غضبه على تقنية الفيديو عقب خسارة لوس أنجلوس جالاكسي أمام لوس أنجلوس في نصف نهائي القسم الغربي من الدوري الأمريكي.

هدف لوس أنجلوس الثاني الذي سجله المكسيكي كارلوس فيلا شكك البعض في صحته خاصة بعدما قرر حكم اللقاء عدم اللجوء لتقنية الفيديو للتأكد من شرعية الهدف.

إبراهيموفيتش قال بعد الخسارة بنتيجة 3-5 عن هدف فيلا: "هل كانت تسلل؟ هل أنت متأكد؟ هل أنت متأكد بنسبة 100%؟ وتعتقد أننا لم نعرف ذلك؟ لكن الحكم لم يعرف ذلك".

وتابع مبديا سخطه من التقنية "ماذا يفعل حكام تقنية الفيديو في الطابق العلوي؟ يشربون القهوة مع ماجيك جونسون؟ أنه أمر صعب لأنه إذا كانت لديك تقنية الفيديو فهذا يعني أنك تخضع لرقابة خارجية".

وأضاف "لكن إذا كنت تشرب القهوة مع ماجيك جونسون (أحد مُلاك نادي لوس أنجلوس) فخوض المباراة صعب لأن الأمر كان تحت السيطرة حتى الحكم لم يذهب لمطالعة الفيديو والتأكد، إذا ماذا يفعل حكام الـ VAR".

وأكمل السويدي البالغ 38 عاما "لا أريد الشكوى نحن خسرنا فقط لكن لا أريد أن أكون خاسرا يشكو من حكم اللقاء لأن هذا ليس مستواي".

وتطرق إبراهيموفيتش للحديث عن نهاية تعاقده قائلا "لدي شهرين في عقدي وسنرى ماذا سيحدث، إذا قررت البقاء سيكون الدوري الأمريكي بخير لأن الجميع سوف يشاهده".

وأتم "إذا قررت الرحيل لن يتذكر أحد الدوري الأمريكي".

إبراهيموفيتش ينتهي تعاقده في ديسمبر المقبل ومواجهة لوس أنجلوس كانت الأخيرة بعد الخسارة الثقيلة في المرحلة النهائية من الدوري الأمريكي.

لاعب ميلان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

وحسب بعض التقارير فأن السويدي ألمح إلى إمكانية العودة واللعب في أوروبا من بوابة الدوري الإيطالي مجددا.

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