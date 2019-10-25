نادر شوقي يحدد موعد عملية صليبي محمد محمود "إذا ثُبتت الإصابة"

تفصل أربعة أيام فقط محمد محمود لاعب الأهلي عن إجراء جراحة الرباط الصليبي للمرة الثانية خلال العام الجاري منذ انضمامه من وادي دجلة في يناير الماضي.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

أصيب محمد محمود في مباراة سموحة يوم 22 يناير، وتجددت الإصابة في مران الأهلي مساء الأربعاء، ولكن في الركبة الأخرى.

وأوضح نادر شوقي وكيل اللاعب "لقد تواصل معي محمد محمود عقب المران وأبلغني بإصابته في منطقة أسفل الفخذ، وبعد ساعتين أكد لي أن الأشعة أثبتت اشتباه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي".

وأشار "لقد أرسلت الأشعة لـ إيهاب علي طبيب الأهلي السابق لثقته في قدراته، وأكد لي أن الإصابة قطع في الرباط الصليبي بنسبة 99%، وهناك نسبة 1% سيحسمها الطبيب الألماني".

وواصل "الإجراءات هذه المرة ستكون أسرع لأن محمد محمود لديه التأشيرة، ويستعد للسفر إلى ألمانيا يوم الأحد المقبل".

وتابع "إذا أثبتت إصابة الصليبي سيخضع للعملية الجراحية يوم الثلاثاء المقبل".

وأتم تصريحاته "لقد تواصل معي محمد محمود، وقال لي لا داع للتأكد من أطباء آخرين، وطالبني بالإسراع في شراء تذاكر السفر إلى ألمانيا لأنه يرغب في العودة سريعا".

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