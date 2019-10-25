وكيله: طُلب من فتحي إعطاء شارة قيادة المنتخب لـ صلاح.. قد لا يستمر إذا حدث ذلك

كشف نادر شوقي وكيل أحمد فتحي ظهير الأهلي عن مطالبة جهاز المنتخب لقائد منتخب مصر بإعطاء شارة القيادة لـ محمد صلاح.

FilGoal.com انفرد في وقت سابق باستئذان محمد بركات مدير المنتخب من فتحي بنقل شارة قيادة المنتخب لـ محمد صلاح. (طالع التفاصيل)

وهو ما أكده نادر شوقي وكيل اللاعب.

وقال نادر شوقي: "نعم طُلب من أحمد فتحي إعطاء شارة القيادة لـ محمد صلاح".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت "فتحي تعجب للغاية من ذلك الطلب وأبدى استعجابه ورفضه ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "أعتقد بأن فتحي لن يستمر في منتخب مصر إذا سُحبت منه شارة القيادة".

ويرى نادر شوقي "أعتقد بأن محمد صلاح سيرفض من الأساس الحصول على شارة القيادة من فتحي. هذا اعتقادي الشخصي".

مصدر مقرب من فتحي تحدث لـFilGoal.com في وقت سابق ليوضح إن الأمر صدم فتحي، الذي يرى أنه حصل على شارة القيادة بعد مشوار طويل مع الفراعنة وصل لـ130 مباراة دولية، ما تسبب في رفض فتحي القاطع لهذا الأمر وتأكيده على اعتذاره عن عدم الالتحاق بالمنتخب في معسكره المقبل استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل، في حال التصميم على تطبيقه.

المصدر شدد على علاقة فتحي المتميزة بصلاح، ولكن ظهير الأهلي الأيمن يرى أن الشارة من حقه الأدبي حسبما أوضح المصدر.

في المقابل، اتجه FilGoal.com إلى منتخب مصر، والذي أجاب مصدر فيه قائلا: "هذا تمهيد لمشكلة لم تبدأ".

وشدد المصدر "لم تكن هناك جلسة صريحة مع فتحي من أجل هذا الأمر".

وأضاف "حتى الآن، مثلما صرح حسام البدري المدير الفني للمنتخب، لم نقرر حتى الآن إلى من تؤول الشارة".

ومن المنتظر حسبما علم FilGoal.com أن يجتمع الجهاز الفني والإداري للمنتخب لتحديد برنامج الاستعداد لمواجهتي كينيا وجزر القمر، ومن الممكن أن تكون شارة القيادة ضمن نقاشاتهم.

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